Heute in Wien: 3.11.2019

Tagestipps für Wien

Ein Regentag in New York, ein ruhiges Platzerl im Wald, Männerwelten und Kleiderkauf. So schaut der Sonntag aus.



Bulgarien so nah

Heute machen wir einen kulinarischen Abstecher nach Bulgarien und finden uns im Sofia wieder.

Sofia

Wo Kohlgasse 19, 1050 Wien

Wann 11:00 – 23:30 Uhr

Into the forest I go …

… to lose my mind and find my soul. Die Kraft des Waldes. Durch gezielte Atem- und Bewegunsübungen kann man ganz im Einklang mit der Natur sein und den Kopf leeren.

Waldbaden & Transformation

Wo Wienerwald

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Neue/alte Kleider

Guess what? Flohmarkt im Studio Seis.

Flohmarkt im Studio Seis

Wo Studio Seis

Wann 12:00 – 19:00 Uhr

A Rainy Day in New York

Eine nostaligsche Hommage an den guten alten Big Apple. Gespickt mit einer entzückenden Liebesgeschichte. Sehenswert!

A Rainy Day in New York

Wo Gartenbaukino

Wann 18:30 – 20:00 Uhr

Männerwelten XY

Es wird geredet, gesungen, performed und Männerforschung betrieben. Dazu ein ordentlicher Schuss Humor.

Theater unter der Tribüne

Wo The Flag

Wann 19:30 – 1:00 Uhr