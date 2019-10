Heute in Wien: 3.10.2019

Tagestipps für Wien

Wer abseits der üblichen Fortgehlokale was erleben will, der geht heute in die Kammerspiele, besucht das Tanzquartier, gibt sich ukrainische Musik im MQ oder zelebriert im Wellmann die heurige Saison Eröffnung.



Burger!

Hmmm, Burger Burger, Burger! Der ist immer gut, darum gehen wir heute zu Mittag ins Haferpoint und holen uns die wöchentliche Burgerration.

Haferpoint

Wo Gußhausstraße 12, 1040 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Musik aus der Ukraine

Die Ukrainian Night im Wiener Museumsquartier zeigt, was die zeitgenössische ukrainische Elektro- und Visual-Szene zu bieten hat. Headliner ist die ukrainische Band ONUKA.

Ukrainian Night – Electronic Music & Art

Wo MQ – MuseumsQuartier Wien

Wann 16:00 Uhr

TANZ

Florentina Holzinger zeigt mit TANZ schwindelerregende Akrobatik, muskulöse Frauenkörper und Martial-Arts-Kampfszenen. Sehenswert.

Florentina Holzinger: TANZ

Wo Tanzquartier Wien

Wann 19:30 Uhr

Der Vorname

Der Film war bereits ein großer Erfolg. Jetzt kommt die heitere Diskussionsrunde um den Namen eines ungeborenen Kindes auf die Bühne. In den Kammerspielen kann man sich ab heute das Meisterwerk anschauen.

Premiere „Der Vorname“

Wo Kammerspiele

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Saison Eröffnung

Es ist wieder so weit, das Wellmann öffnet bis Weihnachten jeden Donnerstag, Freitag und Samstag seine Pforten.

Saison Eröffnung: Wellmann

Wo Wellmann

Wann 20:00 – 3:00 Uhr