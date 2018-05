Heute in Wien: 29.5.2018

Tagestipps 29 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Kurzfilmfestival, Kabarett, Klassik, Otto Wagner und Burritos: das sind die Stichworte für das heutige Programm. Klingt ziemlich leiwand, oder?

Max und Benito

Tacos, Burritos und Bowls mit ganz vielen Zutaten – das gibt es beim österreichisch-mexikanischen Lokal „Max & Benito“ in der Wipplingerstraße. Das Essen schmeckt fantastisch und die MitarbeiterInnen sind freundlich. Was will man mehr?

Max & Benito

Wo Max & Benito, Wipplingerstraße 23, 1010 Wien

Wann 11:30 – 19:00 Uhr

#plasticfree #cleanoceans

Es landen immer noch zuviel Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Du willst was dagegen unternehmen? Einfach zum Picnic kommen und du bekommst wertvolle Infos und Tipps, wie man täglich Ressourcen – und vor allem Plastik – sparen kann.

Votiv Vibez- Picknickchüll gegen Plastikmüll

Wo Votivpark, 1090 Wien

Wann 14:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

We need to disagree

Unter diesem Motto startet heute das VIS Vienna Shorts Kurzfilmfestival. Zur Eröffnung findet eine Gala im Gartenbaukino statt. Anschließend steigt die Opening Party mit DJs in der Philiale im Gartenbaukinofoyer und das bei freiem Eintritt.

VIS Eröffnung: Vienna Shorts 2018

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 19:30 – 23:59 Uhr

Wieviel Kostenlos

Humor für Chancengleichheit

Das Team hinter dem Frauen*Volksbegehren hat für heute einen tollen Kabarettabend organisiert, damit das Warten bis zur Eintragunswoche im Oktober auch schnell vergeht. Maximilian Zirkowitsch, Towander Flagg und andere KünstlerInnen versprechen einen humorvollen Abend.

Frauen*Volksbegehren goes Kabarett #lol

Wo Werk X-Eldorado, Petersplatz 1, 1010 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Freiwillige Spende (empfohlen ca. 10,- Euro)

Von der Postsparkasse zur Postmoderne

Wien bekommt einfach nicht genug vom großen Otto Wagner. Deshalb eröffnet heute im MAK die „Post Otto Wagner“ Ausstellung, die sich vor allem mit Wagner als „Vater der Moderne“ auseinandersetzt. Am Tag der Eröffnung ist der Eintritt in die Ausstellung kostenlos.

Post Otto Wagner – Eröffnung

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Frühlingskonzert

Musikalische Frühlingsschmankerln aus den Federn von W. A. Mozart, Friedrich Witt und Franz Schubert werden heute im 15. Bezirk zu hören sein.

Frühlingskonzert der Camerata Musica Wien

Wo Magistratisches Bezirksamt 15. Bezirk, Gasgasse 8-10, 1150 Wien

Wann 19:00 – 20:45 Uhr

Wieviel Eintritt frei, Spenden erbeten

