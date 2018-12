Heute in Wien: 29.12.2018

Tagestipps für Wien

Silvester kommt näher und langsam wird es Zeit, dass wir uns von 2018 verabschieden.



Nomnom

Auch ohne Schanigarten ist das Tachles immer ein heißer Tipp. darum ist es auch heute unser Tagestipp. Probiert doch mal die Pieroggie!

Tachles

Wo Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

Chachacha

Erst lateinamerikanische Tanzworkshops und dann Party! Das klingt das fantastisch!

Ritmos Con Aché Party

Wo Hirschengasse 14, 1060 Wien

Wann 13:00 Uhr

Love in NYC

Den Silvesterfilm sehen wir im Stadtkino. In The Apartment dürfen wir verfolgen wie sich zwei schüchterne New Yorker in den 1960ern ineinander verlieben.

Billy Wilders „The Apartment“

Wo Stadtkino Wien, Akademiestrasse 13, 1010 Wien

Wann 16:15 – 18:00 Uhr

Rosa Zebras

Wir atmen ein, verarbeiten die viele Eindrücke und verabschieden das Jahr 2018 mit einer Einheit Yoga.

PINKZEBRA YOGA for GOOD

Wo Meditationsraum Teehaus Artee, Siebensterngasse 4, 1070 Wien

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Everybody say cheeeeeeese!

Käseliebhaber und Innen finden sich heute bitte bei Lingenhel ein und genießen kulinarische Schmankerl beim Bauernsilvester.

Bauernsilvester 2018

Wo Lingenhel, Landstraßer Hauptstraße 74, 1030 Wien

Wann 17:30 – 22:00 Uhr

Dance, dance, dance

The infamous Tarantino Night is back with a special edition!

Pulp Fiction Ballroom Live: Curtis Jensen

Wo Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Wann 21:00 – 4:00 Uhr