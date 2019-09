Heute in Wien: 28.9.2019

Tagestipps für Wien

„Saturday night, dance, I like the way you move“ heißt es heute im Parallel. Davor kann man noch ins Stuwerviertel fahren, sich von Künstlern inspirieren lassen oder gemütlichen Klängen im Augarten lauschen.



Abendstimmung

Bei Tapas aus verschiedenen Ländern und ganz besonders tollen Cocktails lässt sich der eine oder andere Abend wundervoll ausklingen.

Der fuchs und die trauben

Wo Kandlgasse 16, 1070 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr

Raus auf die Straße

Im Stuwerviertel geht es heute rund. Es wird gefeiert, gelacht, getanzt, gespielt und eine gute Zeit verbracht. Wer Lust auf ein tolles Straßenfest hat, der schaut vorbei.

Stuwerviertel – Straßenfest

Wo Ilgplatz, 1020 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Kunst im 3. Bezirk

31 Ateliers und Galerien öffnen ihre Pforten. Der Eintritt ist frei.

Atelier- und Galerienrundgang im 3.

Wo Landstraße

Wann 14:00 Uhr

Klänge im Garten

Heast spielt im Augarten und erfreut uns mit guter Musik. Das ist ein wahrer Ohrenschmaus.

HEAST im Garten

Wo Augartenspitz

Wann 17:00 – 18:30 Uhr

Party-Time

Closing Party im Parallel. Da wird die Nacht zum Tag gemacht. Auf 2 Floors und in einem Hinterzimmer werden eure Ohren zum klingen gebracht.

Parallel Vienna – Closing Party

Wo Parallel Vienna

Wann 22:00 Uhr