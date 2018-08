Heute in Wien: 28.8.2018

Tagestipps 28 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir stürzen uns heute ins Wasser! Einmal am Donaukanal, einmal im Laaerbergbad und einmal am Dach. Wo und wie das geht – lest selbst!

Korea in Wien

Neu interpretierte koreanische Küche, ein stylisches Interieur und freundlichen Service gibt es bei Modern Korean in der Lustkandlgasse!

Modern Korean

Wo Lustkandlgasse 6, 1090 Wien

Wann 12:00 – 15:00 und 18:00 – 24:00

Koreatag

Alles über Kultur und Sprache in Korea könnt ihr heute beim Fun Korea Tag bei IYF Austria erleben – und Essen gibt’s auch!

Fun Korea Tag

Wo Gatterburggasse 14, 1190 Wien

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Anmeldung hier

Weitsprung

Zum zweiten Mal findet heuer der ÖLV Wasser-Weitsprung im Laaerbergbad statt! Wenn du mind. 1,40m groß bist und weit springen kannst – sei dabei!

2. ÖLV Wasser Weitsprung

Wo Laaerbergbad, Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2, 1100 Wien

Wann 14:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt ins Bad muss bezahlt werden, Teilnahme am Bewerb kostenlos

Surfen am Dach

Einen Abend lang auf den Dächern Wiens surfen? Das geht bei der ersten Surf Film Nacht bei Kino am Dach heute Abend!

Surf Film Nacht Open-Air Wien: Blue Road & This Time Tomorrow

Wo Kino Am Dach, Urban-Loritz Platz 2a, 1070 Wien

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 8,- Euro

Zukunftsvisionen

Bei der Salztorbrücke befindet sich der Fahrrad Wien Infopoint. Von 25.-31. August könnt ihr dort auch eure Visionen für ein neues Wien beim Green Pavillon von Ringscape teilen!

Green Pavilion am Donaukanal

Wo Salztorbrücke, 1010 Wien

Wann 18:00 und 22:00 Uhr

Wieviel gratis

