Heute in Wien: 28.10.2019

Tagestipps für Wien

Monday in Vienna. Heute kann man im Kino singen oder im 7*Stern nur zuhören, sich einen extravaganten Film anschauen oder in die Seestadt pilgern.



Irish Pub

Das Four Bells ist gemütlich, lockt mit Burgers und mit einer günstigen Happy Hour zwischen 16:00 und 17:00 Uhr.

Four Bells

Wo Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien

Wann 14:00 – 2:00 Uhr

Fantasy-Kitsch

Ein bisschen Fantasy-Feeling gibt es ab heute in der Seestadt. Ein neuer Laden öffnet seine Pforten und lockt alle Freunde von Elfen, Wikingern und Hexen an.

Neueröffnung Seestadt Fantasyladen

Wo Anna Bastel Gasse 3

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Musik im 7*Stern

David & Lisa singen durch den Abend, es gibt Covers, Originals und pro Session werden zwei neue Künstler präsentiert.

MelonSessions Vol. 4 im Cafe 7*Stern

Wo Cafe 7*Stern

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Rocky Horror Picture Show

Heute darf laut mitgesungen werden. Was normalerweise ein Tabu im Kino ist, wird hier gern gesehen. Also fangt schon mal zum üben an!

Rocky Horror Picture Show: Mitsingkino mit Villa Valium

Wo Filmcasino

Wann 20:30 – 23:30 Uhr

EMA

Schräg anmutender Film mit einer noch schrägeren Story. Aber einer interessanten Gesamtaussage.

EMA – Viennale Screening

Wo Gartenbaukino

Wann 20:45 Uhr