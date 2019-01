Heute in Wien: 28.1.2019

Tagestipps für Wien

Ein guter Start in die Woche beginnt mit einer guten Tat!



Un petit Café

Das kleine Cafe ist ein kleines Paradies für Bio-Liebhaber und ein perfektes ToGo Lokal für Vegetarier, Veganer und alle, die auf ausgewählte Produkte stehen.

Un petit Café

Wo Getreidemarkt 13, 1060 Wien

Wann 8:30 – 20:00 Uhr

Bissi spenden

Es werden jährlich rund 470.000 Blutkonserven gebraucht. Um den Bedarf auch zu decken, benötigt das Rote Kreuz immer wieder freiwillige Blutspenderinnen und Blutspender. Wer heute Gutes tun möchte, kann um 17:15 etwas Blut spenden.

Wir gehen Blut spenden

WoBlut.at, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

Wann 17:15 – 18:15 Uhr

Schöne Vernissage

Schöne Kunstwerke, schöne Getränke und schöne Überraschungen – heute laden Kunst und Wunderkammer und Die Schöne zu einer Vernissage!

Vernissage Kunst und Wunderkammer

Wo Die Schöne, Kuffnergasse 7, 1160 Wien

Wann 18:00 Uhr

Konzert

Im Café Carina in der Josefstädter Straße gibt es heute ein hörenswertes Konzert: No Flags live in concert – um 21:00 Uhr geht’s los!

No Flags live in concert

Wo Café Carina

Wann 21:00 – 1:00 Uhr

Im Gespräch

Meret Baumann verläßt nach 6. Jahren Korrespondentinnentätigkeit Wien und erzählt heute über diese Zeit. Ein Nachtgespräch mit Barbara Kaufmann und Oliver Scheiber!

3. Nachtgespräch mit Meret Baumann

Wo Bezirksgericht Meidling

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Gemeinsames Stricken

Wer schon immer lernen wollte mit Strick- oder Häkelnadeln umzugehen oder Tipps und Tricks für das neue Strickprojekt benötigt oder einfach gerne in Gesellschaft strickt, der ist montags in der Brotfabrik willkommen.

Strickcafé in der Brotfabrik

Wo Absberggasse 27/Stiege 3/Objekt 19, 1100 Wien

Wann 9:30 Uhr