Heute in Wien: 27.8.2019

Tagestipps für Wien

Heute gibt es Sale bei Wienerkind, Drama am Dach, einen Flohmarkt vom Wiener Hilfswerk und Flamenco aus Sevilla.



Bits & Bites

Superfoods, hausgemachte Pflanzenmilch, tagelang sous-vide gegartes Schweinefleisch oder essbare Blüten – es klingt ziemlich fancy, aber auch sehr gut.

Bits&Bites

Wo Hintere Zollamtsstraße 2B, 1030 Wien

Wann 11:00 – 14:00 Uhr

Flohmarkt des Wiener Hilfswerks

Bücher, Kleidung und vieles mehr und dazwischen kann man sich im Flohcafé bei Kaffee und Kuchen eine Pause gönnen.

Flohmarkt

Wo Wiener Hilfswerk

Wann 10:00 Uhr

Super Duper Sale

Bis zu Minus 60% auf alles von Wienerkind. Der Sale nähert sich seinem Ende und es wird nochmal richtig auf den Putz gehaut. Also nichts wie hin und genug Bargeld mitbringen.

wienerkind – The Last Call – Party!

Wo wienerkind

Wann 14:00 Uhr

Irgendwo in Missouri

Drei Plakatwände um ihre Wut über die Untätigkeit der örtlichen Polizei auszulassen. Frances McDormand und Woody Harrelson in einem dramatischen Meisterwerk über Gerechtigkeit.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Wo Kino Am Dach

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Flamenco aus Sevilla

Großartige Flamenco-Nacht im Sommerprogramm von Mi Barrio. Eine hervorragende Flamencoperformance bringt den Arte Flamenco aus Sevilla nach Wien.

Flamenco- Nacht im Mi Barrio : Musik, Gesang & Tanzperformance

Wo Mi Barrio

Wann 22:00 Uhr