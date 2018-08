Heute in Wien: 27.8.2018

Tagestipps 27 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein lehrreicher Montag zwischen Museumsbesuch, südamerikanischer Kulinarik und Kunst aus Litauen erwartet euch. Schönen Wochenstart wünscht STADTBEKANNT!

Südamerikanisches Flair

Südamerikanische Küche, Konzerte, Lesungen, Spanischkurse – das Restaurant La Vitrina im Zweiten ist nebenbei auch Kulturzentrum und Treffpunkt für alle Südamerika-Fans!

La Vitrina

Wo Schiffamtsgasse 8, 1020 Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr

Viktor Frankl Museum

Habt ihr schon von Viktor Frankl gehört? Dann ab in das weltweit 1. Museum für Sinn- und Existenz-Fragen – mitten im 9. Bezirk!

Weltweit 1. Viktor Frankl Museum Wien

Wo Viktor Frankl Museum Wien, Mariannengasse 1/15, 1090 Wien

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 8,- / 6,- Euro

Bier und Wein

Wein UND Bier – das rat ich dir! Heute wird im Weinhaus Pflandler das neue Next Level Brewing IPA vorgestellt. Prost!

Summer Release Party meets Grätzlfest! Special on tap!

Wo Weinhaus Pfandler, Dörfelstraße 3, 1120 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Kunst aus Litauen

In der Schleifmühlgasse gibt es eine kleine Galerie deren Ausstellungen uns um die ganze Welt führen. Bei der heutigen Eröffnung im Mittelpunkt: Litauen!

Out of There

Wo Schleifmühlgasse 12-14, 1040 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Benefiz

Der Verein Theatercouch setzt sich für junge Musicaltalente ein, veranstaltet Konzerte und Lesungen und lädt heute Abend zur großen Benefizveranstaltung. Nichts wie hin!

Benefiz für die Theatercouch

Wo Theatercouch, Schönbrunner Straße 238, 1120 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 40,- Euro

Unsere Tagestipps direkt aufs Handy Erhalte mit unserem STADTBEKANNT WhatsApp Service täglich die neuesten News, Infos, Tipps, Aktionen und Wienfakten direkt auf dein Handy.

Und so geht es:

Speichere diese Nummer ein: +43 660 821 49 74.

Schreibe uns eine Nachricht mit „Los geht’s“ per WhatsApp.

Falls du dich wieder abmelden möchtest, schick uns einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 26.8.2018 Geniale Göttin – Die Geschichte von Hedy Lamarr »