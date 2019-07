Heute in Wien: 27.7.2019

Tagestipps für Wien

Heute jagt ein Sommerfest das nächste. Vielleicht zum Lichterfest an der Alten Donau? In die Therme Wien zum Barbecue? In die RundBar zum abtanzen? Oder doch zum Donaukanal? So viel zu tun und so wenig Zeit.



Wiener Kaffeehaus mit Klasse

Ein schmackhaftes Frühstück vor dem Stadtbummel? Eine Kaffeepause zwischendurch? Ein Champagner vor dem Abendessen? Im Café Oper kann man das in stilvollem Ambiente machen.

Café Oper

Wo Opernring 2, 1010 Wien

Wann 8:30 – 23:00 Uhr

Nachts in der Therme

Die Therme Wien lädt zur SommerNacht. Es gibt Barbecue, Virtual Reality Schnorcheln, schwimmende Cocktails und ein großes Feuerwerk. Eine wahre Freude für Groß und Klein.

SommerNacht

Wo Therme Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr

In der Rundbar geht es rund

Bevor es im August in die Sommerpause geht, kann man in der RundBar noch einma die Sau raus lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gibt Spanferkel. Dazu gute Musik und erfrischende Cocktails. So muss der Sommer sein.

R&BAR Sommerfest – R&2

Wo RundBar

Wann 17:00 – 3:00 Uhr

Ein Licht erhellt die Nacht

Lampions, geschmückte Boote und Gondeln. Das Lichterfest auf der Alten Donau erfreut uns jedes Jahr mit einer stimmungsvollen Atmosphäre. Das wird ein unvergesslicher Abend.

Lichterfest an der Alten Donau

Wo Alte Donau

Wann 19:00 Uhr

Sommer, Sonne, Donaukanal

HOTT SAND am Donaukanal. Viel Musik, Sonne und Musik. Hier kann man den lauen Sommerabend gemütlich ausklingen lassen.

HOTT SAND am Donaukanal

Wo Agora

Wann 19:30 – 22:00 Uhr