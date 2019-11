Heute in Wien: 27.11.2019

Tagestipps für Wien

Wochenmitte. Zeit für einen Abend im Filmcasino, etwas schräge Kunst, coole Töne und eine Diskussion über Frauenpolitik.

Servus!

Ein bayrisches Beisl im 7ten Bezirk. Brezeln, Strudel, Bier und kreative Drinks locken uns in das gemütliche Vintage-Lokal mit Kneipen-Flair.

Fräulein’s

Wo Lerchenfelder Str. 69, 1070 Wien

Wann 16:00 – 2:00 Uhr

Kurzfilme

Heute ist der erste Tag der Animation Festivals. 56 Filme werden gezeigt und nur einer kann den begehrten ASIFA Austria Award mit nach Hause nehmen.

2 Days Animation Festival 2019

Wo Filmcasino

Wann 17:00 Uhr

Alkopop

Im Exhibition Container geht es heute rund. Florian Genzken hat viele Facetten und zeigt sich diesmal von seiner schrillsten Seite, Alkopop eben. Da verbinden sich Malerei, Porno und Süßkram zu genialer Kunst.

Alkopop – Florian Genzken

Wo Bureau Veritas

Wann 18:00 Uhr

100 Jahre Frauenpolitik

Die 20er Jahre in Österreich. Das war in vielerlei Hinsicht eine interessante Zeit. Heute geht es hauptsächlich um die frauenpolitische Sicht, da hat sich in den letzten 100 Jahren nämlich einiges getan.

Olga Flor – 100 Jahre Aufbruch?

Wo Studio BRUT

Wann 19:00 – 20:00 Uhr

Rythem of the Night

Nach langer Abstinenz kommt Barefoot Basement ins Fluc und sie haben neue Musik und viel gute Laune mitgebracht. Kommt und tanzt durch die Nacht.

Barefoot Basement live

Wo fluc + fluc wanne

Wann 20:00 Uhr