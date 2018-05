Heute in Wien: 26.5.2018

Tagestipps 26 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Soeinen abwechslungsreichen Samstag habt ihr noch nie erlebt!

Regional mit Swing

Die Freude darüber, unsere Lebensmittel unmittelbar von den produzierenden Bauern kaufen zu können, ist groß. Und zwar so groß, dass wir am liebsten tanzen würden. Was für ein Glück, dass die beiden Swingbands „triotrio“ und „Sugar Daisy’s Hot Club“ anwesend sind, um den Samstagseinkauf zum Erlebnis zu machen.

Bauernmarkt mit Swing!

Wo Schwendermarkt, 1150 Wien

Wann 9:00 – 14:00 Uhr

Tramyay

Nutzen wir den heutigen Tag, um die Wiener U-Bahn zu ehren. Sie bringt uns von Simmering nach Ottakring, von Hütteldorf nach Heiligenstadt, von Oberlaa nach Leopoldau, … Ihr wisst worauf es hinausläuft. Heute wird ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Zu den Highlights des heurigen Tramwaytages zählen eine Fahrzeugausstellung von historischen bis zu modernen Fahrzeugen, sowie Publikumsselbstfahrten am U-Bahn Testgleis.

Tramwaytag 2018

Wo U-Bahn Station Erdberg, 1030 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Tagelanges Stöbern

Österreichs größte Vinyl und CD-Börse ist zurück. Die internationale Schallplattenböse ist schon längst zu einem Szene-Treffpunkt für Musikliebhaber, Schallplatten- und CD-Sammler geworden. Auch heute bieten wieder 60 internationale, sowie nationale Aussteller, Tonträger verschiedenster Musikrichtungen zum Kauf an.

Moses-Records Vinyl und CD-Börse

Wo Name, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

Karibische Auszeit

Die Österreichisch-Kubanische Gesellschaft bringt uns Kuba heute ein ganzes Stück näher. Mit karibischer Musik, frisch gezapftem Bier, kubanischen Cocktails, Flohmarkt und angeheiztem Grill, kommt uns Wien gleich viel bunter vor.

Grätzlfest für Kuba

Wo Seisgasse 1, 1040 Wien

Wann 13:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Kulturnachmittag

Von Appassionata bis Waldstein. Am Konzertnachmittag präsentieren die talentierten Absolventen/innen und Studierenden der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien einige der berühmtesten Klaviersonaten, Duos und Trios Beethovens in Form von Kurzkonzerten. Außerdem werden Führungen durch das neu eröffnete Museum angeboten.

Tag der offenen Tür / Konzertnachmittag

Wo Wien Museum Beethoven Museum, Probusgasse 6, 1190 Wien

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Grillen und grillen lassen

Diversität und Weltoffenheit sind Begriffe, die im magdas mit voller Überzeugung gelebt werden. Beim Grillen kommen heute alle, die Lust haben, bei Fisch, Fleisch und Gemüse zusammen, um den Abend zu genießen.

Chill and Grill

Wo Magdas HOTEL, Laufbergergasse 12, 1020 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 26,- Euro

Einmal alles, bitte

Wer bereits im zweiten Bezirk ist, sich gerade aber doch eher nach Sushi sehnt, wird im Mochi fündig und glücklich. Nach einer japanischen Nachspeise benannt und mit einem freundlichen Schanigarten ausgestattet, werden hier nicht einfach japanische Gerichte serviert: sondern Geschmackshöhepunkte, die man so schnell nicht vergisst.

Mochi

Wo Mochi, Praterstraße 15, 1020 Wien

Wann 11:30 – 22:00 Uhr

Movienight

Filmproduzent, Drehbuchautor, Regisseur. Im Rahmen der „Wes Anderson Collection“ werden im Filmcasino alle neun Langfilme von Wes Anderson der Reihe nach gezeigt. Heute wird mit Rushmore ein gesellschaftskritischer Film gezeigt, in dem es um einen exzentrischen Privatschüler, dessen Freundschaft mit einem reichen Industriemanager und eine komplizierte Liebeskonstellation geht.

Rushmore (35mm) – The Wes Anderson Collection im Filmcasino

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 22:15 – 1:15 Uhr

Wieviel 9,- Euro

