Heute in Wien: 26.11.2019

Tagestipps für Wien

Ein Tribut an Tina Turner, Punsch trinken im Kostüm, Science Slam und frische Fische. Dieser Dienstag kann sich sehen lassen.

Kaffeehaus

Eines der letzten Ringstraßencafés. Hier kann man sich zum gemütlichen Kaffee treffen.

Cafe Schwarzenberg

Wo Kärntner Ring 17, 1010 Wien

Wann 7:30 – 24:00 Uhr

Fischers Fische!

Alle Fisch- und Meeresfrüchte-LiebhaberInnen kommen zur Neueröffnung von Fisch am Markt. Hier kann man sich den Bauch mit allen Köstlichkeiten der 7 Weltmeere vollschlagen.

Fisch am Markt

Wo Fisch am Markt

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Stimmgewaltiger Auftritt

Tina Turner wird 80! Aus diesem Grund wird beim 48er Tandler mit Anita Niddl Ritzl gefeiert, gilt sie doch als die Tina Turner der Donaustadt.

A Tribute to Tina Turner

Wo 48er-Tandler

Wann 18:00 Uhr

Shanti Shanti Punsch Party

Punsch trinken und dabei die Kinderkrebsforschung unterstützen. Thema im Motto ist: Dress like your favorite Bollywood Star!

Shanti Shanti Punsch Party

Wo Motto

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Science Slam im Metropol

Was hat Game of Thrones mit Medikamentenentwicklung zu tun? Wer das wissen will, der schaut heute Abend vorbei.

Science Slam im Wiener Metropol

Wo Wiener Metropol

Wann 20:00 – 22:00 Uhr