Heute in Wien: 26.10.2019

Tagestipps für Wien

Nationalfeiertag, wer nicht am Heldenplatz ist, der kann sich auf Flohmärkten tummeln, gute Musik hören oder die ganze Nacht feiern.



Ein Hauch von Asien

Wer nach qualitativ hochwertiger, asiatischer Küche zu sehr fairen Preisen sucht, der ist im YOHM am Petersplatz genau richtig.

YOHM 2.0

Wo Petersplatz 3, 1010 Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr

Mehr als ein Flohmarkt

Der AniMarket ist ein eine Veranstaltung mit Marktcharakter, eine Verkaufsplatform für Private, Künstler und Händler von Popkulturmerchandise.

8. AniMarket

Wo AniMarket

Wann 10:00 – 15:00 Uhr

Und wieder ein Flohmarkt

Großes Vintage Shopping gibts heute in Ottakring. Hier kann man in alte Zeiten eintauchen und sich so manches Gustostückerl gönnen.

Großer Vintage Flohmarkt

Wo Kunsttankstelle Ottakring

Wann 11:00 Uhr

Tanzen und Singen

Café Drechsler laden dazu ein, ins zweite Wohnzimmer und der Geburtsstätte der Band: ins Café Europa.

Café Drechsler Live im Europa

Wo Cafe Europa

Wann 19:00 Uhr

FM4 Club

Die Musik von Lulu Schmidt ist unkonventionelle Verschmelzung von Kunst und Pop, zwischen großer Harmonien und kleinen Brüchen.

FM4 Club bei der Viennale mit Lulu Schmidt & Kristian Davidek

Wo Kunsthalle Wien

Wann 22:00 – 1:00 Uhr

Party Party

Bevor Kommune 22 in die Babypause geht, gibts nochmal eine ordentliche Sause. Special Guest ist Alex Augustin.

KOMMUNE 22 mit special Guest: Alex Augustin (FM4)

Wo Marea Alta

Wann 22:00 – 4:00 Uhr