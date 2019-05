Heute in Wien: 25.5.2019

Tagestipps für Wien

Es ist Samstag, die Sonne scheint und es ist ganz schön was los in Wien. Flohmärkte, Messen und Sommerfeste warten nur darauf, besucht zu werden!

Open End

Essen essen essen bis man platzt oder man keine Maki mehr sehen kann.

Ebi 7

Wo Ebi, Mariahilfer Straße 112, 1070 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Ins Grüne

Im Schlosspark Hetzendorf werden auch heuer wieder zahlreiche Aussteller aus dem Gartenbereich vorgestellt, von klassisch bis innovativ ist alles dabei!

Salon Jardin 2019 – Wiens Gartensalon

Wo Salon Jardin – Wiens Gartensalon, Hetzendorferstraße 79, 1120 Wien

Wann 10:00 -19:00 Uhr

Indische Heilkunst

Öle, Gewürze, indischer Tanz und ayurvedische Gerichte – bei den Ayurveda Days gibt es alles für das äußerliche und innerliche wohlbefinden.

Ayurveda Days 2019

Wo MQ – MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 Uhr

Goodbye, farewell

Das Burgtheater verabschiedet seine derzeitige Direktorin, Karin Bergmann, mit einem großen Flohmarkt voll Kuriositäten und umfangreichem Programm.

Fest: Bühne frei!

Wo Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 10:00 – 16:30 Uhr

Open-Air

Heute Nachmittag wird am Donaukanal zu Techno und House getanzt, anschließend wird im Flex bis in die Morgenstunden weitergefeiert.

Better Be Nice x Ganz Genau – Free Open Air am Donaukanal

Wo FLEX, Augartenbrücke, 1010 Wien

Wann 14:00 – 6:00 Uhr

Sommerfest

Beim Sommerfest im Nibelungenviertel wird jongliert, getrommelt, Musical gespielt und und und.

Sommerfest im Nibelungenviertel

Wo Grätzlgalerie, Kriemhildplatz 10, 1150 Wien

Wann 15:00 – 22:00 Uhr

Vorpremiere

Es ist das Jahr 1946 und dem deutschen Kriegsheimkehrer Beckmann gelingt es nicht, sich nach dem Krieg wieder ins Zivilleben einzugliedern. „Draußen vor der Tür“ ist ein Drama von Wolfgang Borchert, das nun von Johannes Neubert neu inszeniert wird.

Draußen vor der Tür / Vorpremiere / Exhibition 2019

Wo Pygmalion Theater, Alser Straße 43, 1080 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr