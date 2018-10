Heute in Wien: 25.10.2018

Tagestipps für Wien

In der Mitte der Woche erwarten uns eine Menge Dinge, die der Seele guttun: feines Essen, Basteln, Musik und eine große Portion Kultur und Party!

Asiatisch im Zweiten

Heute haben wir Lust auf Asiatisch! Im zweiten Bezirk werden wir fündig – und entdecken ein freundliches Lokal, wo bunte Bento-Boxen und andere traditionell japanische Gerichte warten …

TAYA

Wo Taborstraße 65, 1020 Wien

Wann 12:00 – 19:00 Uhr

Im Bastelparadies

Kreativköpfe, Deko-Begeisterte und Bastelwütige dürfen sich freuen: Von 24.10. bis inklusive 28.10. gibt es in der Messe Wien die Gelegenheit, sich Inspiration für neue Eigenschöpfungen zu holen!

IdeenWelt 2018

Wo IdeenWelt, Messeplatz 1, 1020 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Cheeese!

Aufgepasst, das ist wohl DIE Party für alle Käseliebhaber: Pünktlich zum Vorabend des Feiertags wirft nämlich Clemens vom Käse-Fachgeschäft Jumi im Edelschimmel den Racletteofen an und lädt zum gemütlichen Schmaus. Selber schuld, wer sich das entgehen lässt!

Raclette-Sause mit Jumi!

Wo Edelschimmel, Servitengasse 5 / 7, 1090 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Feiern für den guten Zweck

Über 60 Acts und DJs, über 15 Lokale, ein Eintritt (freie Spende) – das ist Gürtel Connection! Freut euch auf eine Menge Musik und Party in Loft, Auslage, Weberknecht, Café Concerto, Kramladen und vielen mehr. Die gesammelten Spenden gehen 1:1 an das Integrationshaus Wien.

Gürtel Connection #6 – 25.10.18

Wo Gürtel Connection, Lerchenfelder Gürtel, 1160 Wien

Wann 18:00 – 6:00 Uhr

Startschuss für die Viennale

Alle Jahre wieder wird Wien zum Schauplatz eines der coolsten Filmfestivals überhaupt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Mit dabei auf der Party im MQ ist diesmal auch die britische DJane Mina. Let the dancefloor burn!

Viennale Eröffnungsparty – MINA / ERIKA FATNA / H∆NN∆

Wo KUNSTHALLE WIEN, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 22:00 – 5:00 Uhr

Bibliotheksbesuch mit Literatur und Bier

Eine ganz besondere Lesung mit ganz besonderen KünstlerInnen lockt donnerstags in die Bibliothek der Akademie der Bildenden Künste. Eingeladen von Stefanie Sargnagel und daher mit von der Partie: Pop-Journalist und Satiriker Linus Volkmann und Comic-Genie Anna Haifisch. Eintritt und Bier sind gratis, aber nicht umsonst!

Sargnagel lädt: Haifisch und Volkmann

Wo Augasse 2-6, 1090 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Feinstes vom DJ

Galaktische Klänge, gute Stimmung, nette Leute – kommt zur FM4 Swound Sound Record Session und horcht euch an, was DJ Makossa und Mc Sugar B heute für euch zu bieten haben …

FM4 Swound Sound Rec. Session

Wo Hotel Schani Wien, Karl-Popper-Straße 22, 1100 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Party auf Spanisch

Nochmal Party, oida! Diesmal ist es die Official Grand Opening Party der noch jungen Chupitos Bar im Sechsten. Euch erwarten Welcome Shots, spanische Musik, Drinks und Snacks und ein Gewinnspiel mit „sweet prices“. Dazu gibt’s Feierstimmung. Auf in einen spaßigen Abend!

Grand Opening Party

Wo Chupitos Bar Vienna, Kurzgasse 6, 1060 Wien

Wann 20:00 – 4:00 Uhr

Schwierige Liebe

Die bewegende und spannende Geschichte zweier junger Frauen, die im konservativen Nairobi zwischen ihrer Liebe und gesellschaftlichen Zwängen zerrieben werden erzählt der Film „Rafiki“. In Kenia, einem Land, wo Hosexualität nach wie vor strafbar ist, darf der Film nicht gezeigt werden. In Wien glücklicherweise schon. Prädikat: Unbedingt anschauen!

Cinemarkt – Rafiki

Wo Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Oho Vorarlberg …

Endlich mal wieder ein Musik-Event, wo Studenten nur 2,- Euro Eintritt zahlen! Beim Ländle Takeover gibt’s volle DJ-Power aus dem wilden Westen Österreichs: Vorarlberg!

Ländle Takeover by Stadtpark Musik & Soundterrasse

Wo SASS, Karlsplatz 1, 1010 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr