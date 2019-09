Heute in Wien: 24.9.2019

Tagestipps für Wien

Heute kann man sich auf zwei Konzerten vergnügen, sich ein experimentelles Musikprojekt anhören und bei einer Rätselrallye das erotische Wien kennenlernen. Na, wenn das kein Dienstag ist.



Hallo Liebling

Egal ob zum Frühstücken oder zum ausgiebigen Mittagessen, das Liebling besticht durch kreative Küche und ein solides Angebot an fleischhaltigen, vegetarischen und veganen Speisen.

Liebling

Wo Zollergasse 6, 1070 Wien

Wann 9:00 – 2:00 Uhr

Jetzt wird’s sündig

Was suchen Geschlechtsorgane am Stephansdom? Was ist im Beichtstuhl der Michaelerkirche tatsächlich vorgefallen? Wie viele Gspusis brauchte die Frau von Welt? Diese Rätselrallye gibt Einblick in die verruchten Seiten Wiens.

Das erotische Wien

Wo Stephansplatz 5, 1010 Wien

Wann 18:00 Uhr

Fließgewässer

Ein mysteriöses, verspieltes Experimental-Musikprojekt, das aus zufälligen Gesprächen über unerforschte Gebiete, indigene Kulturen, den Klimawandel und eine allgemein ungewisse Zukunft entstanden ist.

Fließgewässer + William Luke Valerio

Wo Vekks

Wann 20:00 – 23:30 Uhr

Austrofred im Chelsea

Classic Austrian Rock Art! So kann man die Musik von Austrofred beschreiben. Mit seinen Freddie Merrcury Imitationen auf Austropop-Niveau hat er schon manchen Saal zum kochen gebracht.

Austrofred

Wo Chelsea

Wann 20:30 – 23:30 Uhr

Album Release Party

Wolfram präsentiert sein zweites Album „Amadeus“. Das muss natürlich gebührend gefeiert werden, deshalb auf ins Parallel und gute Musik hören.

Parallel Vienna – Opening Party

Wo Parallel Vienna

Wann 22:00 – 8:00 Uhr