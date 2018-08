Heute in Wien: 24.8.2018

Tagestipps 24 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Schon wieder Freitag! Wir schwingen uns ins Wochenende mit Pizza, Film-Festivalfinale, und Techno in kleinem Rahmen. Yay!

Pizzatag

Pizza soweit das Auge reicht! Heute ist doch der perfekte Tag für italienische Essensfreuden im Pizza Quartier, oder was sagt ihr?

Pizza Quartier

Wo Karmelitermarkt 96, 1020 Wien

Wann 11:00 – 23:30 Uhr

Foodfestival

Das Museumsquartier wird heute ab 12:00 Uhr zum Foodfestival-Schauplatz. Also, wenn ihr Hunger habt – nichts wie hin!

Food Festival Vienna 2018

Wo MQ – MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz, 1070 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Zero Waste Waschen

Waschen ohne Umweltbelastung? Beim Zero Waste Waschmittel Workshop lernst du wie’s geht!

Zero Waste Workshop Waschmittel

Wo Lieber Ohne – bio, regional & unverpackt, Otto-Bauer-Gasse 8-10, 1060 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel 32,- Euro (Anmeldung)

Lesung

Die legendäre Elisabeth Orth liest Texte von Georg Kreisler. Um 19:00 Uhr ist Einlass im Theater Salon!

Elisabeth Orth liest Georg Kreisler

Wo Theater im Salon, Cobenzlgasse 39, 1190 Wien

Wann 19:30 – 21:00 Uhr

Wieviel 48,- Euro

Festivalfinale

Das dotdotdot ist ein Kurzfilmfestival im Wiener Volkskundemuseum. Heute geht es ins große Finale mit einem Schwerpunkt auf Frauenpower!

Festivalfinale: The Future Is Female! Pynk MuVis

Wo dotdotdot, Laudongasse 15-19, 1080 Wien

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Wieviel Pay as you can!

Techno im Grätzl

Techno Musik im kleinen Subkulturclub! Klingt ganz nach dir? Dann ab ins AU in der Brunnengasse!

Attila Mora, Mandy Mozart, Neomodern, Marie Cherie. Xsslk

Wo AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Freie Spende!

Unsere Tagestipps direkt aufs Handy Erhalte mit unserem STADTBEKANNT WhatsApp Service täglich die neuesten News, Infos, Tipps, Aktionen und Wienfakten direkt auf dein Handy.

Und so geht es:

Speichere diese Nummer ein: +43 660 821 49 74.

Schreibe uns eine Nachricht mit „Los geht’s“ per WhatsApp.

Falls du dich wieder abmelden möchtest, schick uns einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Kleine Kaffeekunde Teil 4 – Aufbereitung Heute in Wien: 25.8.2018 »