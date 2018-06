Heute in Wien: 24.6.2018

Tagestipps 24 (c) STADTBEKANNT

Allerlei Tipps für einen spannenden Sonntag gibt es heute von uns: draußen tanzen, drinnen zuhören, auf dem Wasser swingen und im Kostümdepot singen! Herrlich, so ein Sonntag!

Sonntags im 3. Bezirk

Was man an einem Sonntag rund um Augarten, Landstraße und Musikuni so erleben kann, das wissen wir!

Alternatives Wien

Calle Libre und die Albertina bieten eine sonntägliche Führung durch Wien an, in dem ein etwas anderer Blickwinkel auf die Kunst der Stadt gewagt wird!

Urban Art Tour | Albertina x Calle Libre

Wo Treffpunkt: Karl-Farkas Park, 1070 Wien

Wann 14:00 – 17:00 Uhr

Wieviel 12,50,- Teilnahmegebühr + 4,- Führungsbeitrag

Freiluftbeats

Tanzen und Strawanzen am Karlsplatz – es gibt heute ab 13:00 Uhr ein paar coole Freiluft-DJ-Beats zu hören!

STRAWANZA am Karlsplatz – Open Air

Wo Otto Wagner Pavillon Am Karlsplatz

Wann 13:00 – 20:00 Uhr

Wieviel gratis!

Swing the Boat

Sonntags heißt es Lindy Hop und Swing ganz flott im Badeschiff! Wer etwas Neues lernen will, kommt am besten schon früh!

Schnupperstunde – Swing Styles Taster

Wo Badeschiff Wien

Wann 18:30 – 19:30 Uhr

Wieviel 5,- Euro

Musik für den guten Geschmack

Der Boku-Chor hat einige (musikalisch-kreative) Gäste geladen und jeder der vorbeikommt bekommt Musik zum Thema Essen zu hören – klingt schmackhaft!

Zwitschern & schnabulieren

Wo Semperdepot

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 14,- / 16,- Euro

Theaterfreuden

Ein alleinerziehender Vater, vier Töchter und eine Geschichte rund um Frauenrechte und Wien. Sehenswert!

Die Suffragetten

Wo Pygmalion Theater, Alser Straße 43, 1080 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 22,- / 10,- Euro

