Heute in Wien: 24.5.2018

Tagestipps für Wien

Wir bewegen uns heute in den Innenbezirken, lernen Menschen kennen, die unsere Lebensmittel produzieren und erkunden den achten Bezirk aus einer anderen Perspektive. Am Abend bewundern wir Fotokunst auf feiertägliche Weise und lauschen ukrainischer Lyrik.

Wissen, wo das Essen herkommt

Vom digitalen Marktstand zum Grätzlfest. Bei der neuen Veranstaltungsreihe „markta vor Ort“ treffen KleinproduzentInnen und KonsumentInnen auf festem Boden aufeinander, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Dabei werden feine Kostproben verteilt und G’schichten aus der Region erzählt.

♡ markta vor Ort ♡ Nordbahnhalle

Wo Nordbahnhalle, Leystraße 157, 1020 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

In den letzten Jahren ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ zu einem Modewort avanciert und doch herrscht oft noch Verwirrung über die tatsächliche Bedeutung und Verlorenheit im Gütesiegel-Dschungel. Während der zweistündigen Tour durch den achten Bezirk, werden Fragen zum Thema Nachhaltigkeit beantwortet, Tipps für eine nachhaltige Lebensführung gegeben und Unsicherheiten aus dem Weg geräumt.

Nachhaltigkeit erleben

Wo Tour durch 1080 Wien

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro

Es gibt Reis, Baby

So harmlos sich der Name der Lokals anhört, so groß ist die Überraschung, wenn man die Speisekarte mit lauter experimentell klingenden Gerichten in die Hand bekommt. Solange man keine Angst vor Schärfe hat, darum kommt man hier nämlich kaum herum, sind den Glücksgefühlen jedoch keine Grenze gesetzt.

Es gibt Reis

Wo Es gibt Reis, Piaristengasse 15, 1080 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

In neutralem Umfeld

Die Gefangenengewerkschaft lädt heute zu einem Koordinationstreffen in die Migrating Kitchen. Ex-Gefängnigsinsassen berichten über ihre Erfahrungen bei einer Ersatzstrafe und diskutieren über ihre Erlebnisse.

Bericht aus dem Gefängnis und Koordinationstreffen

Wo Migrating Kitchen, Schwarzhorngasse 1, 1050 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Feiertagslaune

Inspirierende gemeinsame Auszeit. Karin Dreier veranstaltet in ihrem Atelier Feiertag, Fotokunst-, Textil- und Wohnatelier-Salons. Diese Abendveranstaltungen stehen unter bestimmten Themen: heute steht die Fotokunst im Zentrum des Geschehens, dazu wird es reichlich Drinks und Musik geben.

Saloneröffnung – Atelier Feiertag

Wo Name, Schmelzgasse, 1020 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel

Ukrainisch 101

Im Café Weimar wird heute ukrainische Lyrik in Originalsprache gelesen. Untermalt wird diese von Live-Musik. Willkommen sind Zuhörer jeder Nationalität: die Gedichte werden auch in Deutscher Übersetzung gelesen und es wird die Gelegenheit geben, die erfolgreiche ukrainische Nachwuchsschriftstellerin Kateryna Babkina kennenzulernen.

Gedichte des Wienerwaldes: Kateryna Babkina

Wo Café Weimar, Währinger Straße 68, 1090 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel

