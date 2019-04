Heute in Wien: 24.4.2019

Tagestipps für Wien

Zur Wochenmitte servieren wir euch vegane Burger, klassische Musik und ein abwechslungsreiches Abendprogramm.

Burger bei Boogie-Woogie

Veganes Fast Food, das schmeckt.

Swing Kitchen

Wo Schottenfeldgasse 3, 1070 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Sissi und Franzl

Die Kuratoren der Wiener Hofburg führen anlässlich des Hochzeitstages von Kaiserin Elisabeth und Franz Joseph durch das Sissi Museum und die kaiserlichen Appartements.

Spezialführung am Hochzeitstag

Wo Hofburg, 1010 Wien

Wann 15:15 – 18:00 Uhr

Zuhören

Ramin Siawash spricht über seine Erfahrungen als Journalist in Afghanistan. Hörenswert!

Displaced Journalism – JournalistInnen auf der Flucht

Wo Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Wann 18:30 Uhr – 20:00 Uhr

Dichtkunst

Das gemütliche 7*Stern Wohnzimmer verwandelt sich wieder in eine literarische Bühne.

Sinn & Seife – Die Poetry Soap

Wo Café 7Stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 20:00 – 22:30 Uhr

Vivaldi, Beethoven & Co.

Das Vienna Concert Orchestra lässt die Herzen von Liebhabern der klassischen Musik höherschlagen.

The Four Seasons in the St. Charles Cathedral

Wo Karlskirche, 1040 Wien

Wann 20:30 – 21:00 Uhr

Feiern

Mittwoch ist’s und das bedeutet freier Eintritt in der Wiener Clubinstitution Flex.

Oh, it’s a free party

Wo Flex, Augartenbrücke, 1010 Wien

Wann 22:30 – 05:45 Uhr