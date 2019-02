Heute in Wien: 24.2.2019

Tagestipps für Wien

Brunchen, flanieren und sich dann durch Flohmarktschätze wühlen – Ach, Sonntag, du bist unser liebster Wochentag.

Tata

Im Tata gibt es traditionell-vietnamesische Küche in liebevollem Ambiente. Besonders empfehlen wir das schmackhafte Pho!

Tata

Wo Seidengasse 23, 1070 Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr

Pop Up

Zuerst durch den 7. Bezirk flanieren und dann ein bisschen schmökern, das klappt ganz wunderbar am Spittelberg.

Spittelberg pop up sale store

Wo tuckgasse 9, 1070 Wien

Wann 10:00 bis 19:00 Uhr

Brunchbuffet

Ausschlafen und anschließend ab zu einem ausgiebigen „Franz Brunch“ in kaiserlichem Ambiente.

Franz Brunch

Wo Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel, Ungargasse 60, 1030 Wien

Wann 12:30 – 15:30 Uhr

Flohmarkt

Kleine Flohmarktpreise bezahlen und große Schätze mit nach Hause nehmen beim Luv the shop-Flohmarkt.

Something old and something new/ Winter Clearance Fleamarket

Wo In good shape, Obere Donaustraße 69, 1020 Wien

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Kino am Sonntag

Im echten Leben brauchen wir zwar kein Drama, dafür schauen wir es uns heute gerne im Gartenbaukino an.

Can You Ever Forgive Me

Wo Gartenbaukino

Wann 15:00 – 17:00 Uhr