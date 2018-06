Heute in Wien: 23.6.2018

Tagestipps 23 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Samstag den man entweder mit Frühstück, chilligen Beats und Freiluftyoga verbringen kann – oder aber mit Konzerten, Kleidertausch und einem Kirchenbesuch!

Morgenroutine

Ein ausgiebiges Frühstück hat (vor allem am Wochendende!) noch niemandem geschadet. Uns führt der Hunger direkt ins El Gaucho am Rochusmarkt!

Frühstück im El Gaucho

Wo Rochusplatz 1, 1030 Wien

Wann 9:00 – 2:00 Uhr

Morgensport

Wer am Morgen schon mit Yoga startet, der kann nur einen guten Tag vor sich haben. Deswegen machen wir das auch!

Morning Yoga im Augarten

Wo Augarten, Wien

Wann 9:30 – 11:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (freiwillige Spende)

Freilufttanzen

Freilufttanzen, Daydrinking, Tag genießen und in der Musik versinken! Genießt den Samstag beim Emissionen picknick im Prater!

Emissionen picknick

Wo Arenawiese, Prater

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel gratis!

Klingende Orte

Ab heute und bis 30. Juni findet das Sounding Space Festival statt – an unterschiedlichsten Orten in ganz Wien. Heute wird feierlich eröffnet!

Sounding Space – Sounds Good!

Wo AU

Wann 21:00 – 23:30 Uhr

Wieviel gratis!

Grätzlsounds

Soulige Musik, HipHop und SingerSongwriter-Klänge – das alles gibt’s heute beim Grätzlsound in der Turnhalle!

Grätzlsounds mit Katrin Spiegel, J. Hoard & Swankster

Wo Turnhalle im brick-5, Herklotzgasse 21, 1150 Fünfhaus, Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro (Tickets)

Trabrennbahnhighlight

Heute Abend findet in der Krieau ein Pferderennen mit statt – inklusive spannendem Trubel drumherum. Um 16:00 Uhr geht’s los!

Krieauer Derby-Wochenende

Wo Trabrennpark Krieau, Nordportalstraße 247, 1020 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Kleidertausch

Der letzte TOP SWAP Kleidertausch steht an: bring 5-10 deiner alten aber noch frischen Teile und nimm genausoviel auch wieder nach Hause. Free swapping!

Kleidertausch Party!

Wo Das Packhaus, Marxergasse 24, 1030 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel freiwilliger Unkostenbeitrag von 5,- Euro

Sportlich auf der Schmelz

Zum zweiten Mal findet heuer der Beachhandball Cup auf der Schmelz statt! Sowohl internationale Teams als auch unterschiedliche Altersklassen treten an!

Beachhandball Cup 2018

Wo Auf der Schmelz, 1150 Wien

Wann 9:00 – 20:00 Uhr

Wie lange noch auch morgen!

Kirchen-Gongkonzert

Nirgends ist die Akustik so gut, wie in einer Kirche. Und was könnte besser passen als die Klänge eines Gongs in die Kirche am Steinhof?

Abendglocke – Gongkonzert mit Margarete R. Oberlé

Wo Kirche am Steinhof, 1160 Ottakring, Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt: Freie Spende

