Heute in Wien: 23.5.2019

Tagestipps für Wien

Heute dürfen wir uns auf eine interessante Podiumsdiskussion, musisches Improtheater und einen wilden Abend freuen.

Kaffeetschi

Sei es ein ausgedehntes Frühstück oder ein Kaffeedate am Nachmittag – im Espresso lässt es sich zu jeder Tageszeit verweilen.

Espresso

Wo Espresso, Burggasse 57, 1070 Wien

Wann 7:30 – 24:00 Uhr

Little Italy

Wien hat eine neue Veranstaltungsreihe! Am Heldenplatz wird ab sofort an jedem zweiten Donnerstag Aperol, Antipasti und Musik serviert.

Eröffnung – Eventreihe La Piazza – Aperitivo Italiano

Wo Heldenbar, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Ernährung der Zukunft

Woher kommen unsere Lebensmittel, wie werden sie produziert und wohin entwickelt sich die Lebensmittelproduktion? Bei der heutigen Podiumsdiskussion werden Antworten auf wichtige Fragen gesucht.

Ernährung der Zukunft: Diskussion mit Sebastian Bohrn Mena

Wo Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Retro

Im Mi Barrio werden heute die Uhren zurückgedreht und die alten Jazz, Funk und Soul Klassiker aufgelegt.

The Retro Jazzy Soul Night

Wo Mi Barrio, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien

Wann 19:30 – 23:30 Uhr

Musik und Impro

Zwei Duos treffen aufeinander: Die Improgruppe „GeBa und GeSch“ lässt sich von dem Musiker-Duo „SILK + MILK“ zu Szenen inspirieren!

Premiere!! Singer Songwriting meets Improtheater

Wo Kulturraum Neruda, Margaretenstraße 38, 1040 Wien

Wann 20:30- 22:30 Uhr

Tanzen

Bei der Swound Sound Recording Session von FM4 hält es niemanden auf seinem Sessel.

FM4 Swound Sound Recording Session

Wo Verein M.U.T., Rechte Wienzeile 37/3/1, 1040 Wien

Wann 21:00 – 2:00 Uhr

Die wilden 1920er

Bei „Where the Wild Things Are“ ist alles erlaubt. Hauptsache man fühlt sich jung, frei und wild.

Where the Wild Things Are

Wo Mendez Vienna, Karlsplatz 2, 1010 Wien

Wann 21:00 – 2:00 Uhr