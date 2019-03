Heute in Wien: 23.3.2019

Tagestipps für Wien

Es ist Samstag, die Sonne scheint und es gibt Veranstaltungen über Veranstaltungen. Heute hält uns wirklich nichts zu Hause!

Frühstücksgenuss

Frühstück im Café Himmelblau und Bummeln am Markt, so schön kann ein Vormittag am Kutschkermarkt sein!

Café Himmelblau

Wo Kutschkergasse 36, 1180 Wien

Wann 8:00 – 21:00 Uhr

Platten stöbern

Vinyl und CDs aus Österreich und aller Welt, gibt es heute bei Moses Record’s Tonträger-Börse.

Moses-Records´ Vinyl und CD-Börse

Wo VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Wann 10:00 Uhr

Der Frühling bringt Blumen

Mit dem Newroz-Fest feiern die Kurden das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings. Wir freuen uns auf einen bunten Abend mit Musik, Tanz und Poesie!

Newroz-Fest 2019

Wo Sargfabrik, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien

Wann 18:30 – 23:00 Uhr

Stadtbekannte Poesie

Regelmäßige Wiener Linien-Fahrer kennen ihn gut, den Wiener Zettelpoeten. Heute kann man Helmut Seethaler persönlich treffen und lesen hören.

Lesung – Helmut Seethaler, Wiener Zettelpoet

Wo Galerie Amart, Halbgasse 17, 1070 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Frühling auf koreanisch

K-Pop Fanartikel, K-Beauty und K-Schreibartikel lassen das K-Herz höher schlagen.

Koreanischer Frühlings Flohmarkt

Wo Korea Kulturhaus, Arbeiterstrandbadstraße 122a, Pavillon am Irissee 1, 1220 Wien

Wann 12:00 – 17:00 Uhr

Spontanbeiträge erwünscht

Der Retro-Plattenspieler von Opa und die Vintage-Jacke von Oma haben längst Einzug in unsere Wohnungen gefunden. Die Kunstszene Wiens wirf einen Blick in die gute alte neue Zeit.

VorstellBar – Open Stage im Kasino am Schwarzenbergplatz

Wo Kasino am Schwarzenbergplatz, Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien

Wann 20:30 Uhr

Kommt vorbei

Im 20sten wird heute mit einem vielversprechenden Techno-Line-Up bis in die Morgenstunden gefeiert.

Hausparty

Wo 1200 Wien

Wann 23:00 Uhr