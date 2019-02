Heute in Wien: 23.2.2019

Tagestipps für Wien

Leichte Kost gibt es heute im Gartenbaukino, die schwerere im Theater Spielraum. Für alle soll’s was geben an diesem schönen Samstag.



Frühstück den lieben langen Tag

Ein feiner Samstag beginnt immer mit einem guten Frühstück. Im Freiraum könnt ihr das morgendliche Publikum auf der Maria Hilfer beobachten und dabei euren Kaffee genießen.

Freiraum

Wo Mariahilfer Straße 117, 1060 Wien

Wann 8:00 – 3:00 Uhr

Oscar-Nacht

Heute und morgen werden die Oscar-Nominees gezeigt und Sonntag Nacht überträgt das Gartenbaukino die Preisverleihung life im großen Kinosaal. Schon mal Tickets sichern!

Oscar-Nacht 2019 – am 23. und 24. Februar im Gartenbaukino!

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann ab 14:30 Uhr

Duo-Konzert

Violetta Parisini am Paino und Jelena Poprzan an der Bratsche und beide am Gesagt beehren auch dieses Jahr wieder das Zweistern mit ihren Programmen.

Violetta Parisini & Jelena Poprzan

Wo Zweistern, Heinestraße 42, 1020 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Musik und Kaffee

Rap im Café? Heute im Le Funk in Landstraße. Wir freuen uns auf ein musikalisches Heißgetränk!

Rapcafé.

Wo Le Funk, Landstraßer Hauptstraße 6, 1030 Wien

Wann 21:00 – 2:00 Uhr

Ausgewählte Briefe

Das Künstlerkollektiv M.Pört spielt heute im Theater Spielraum aus den Gefängnisbriefen von Rosa Luxemburg.

Die Gefängnisbriefe der Rosa Luxemburg

Wo Theater Spielraum, Kaiserstrasse 46, 1070 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Zum Tausch

Im Deewan kann man nicht nur lecker essen, heute gibt es auch Kleidung, die getauscht werden will. Also schon mal den Kleiderschrank ausmisten!

Kleidertausch ‚Wiener Wäsch‘ im Deewan

Wo Leopoldstädter Deewan, Hillerstraße 4, 1020 Wien

Wann 11:00 – 13:00 Uhr

Muke im Café

Im Cafemima am Karmelitermarkt wird heute aufgelegt und getanzt.

CaFemiMA PLaTTenABeNd

Wo Cafemima Plattenabend, Karmelitermarkt, 1020 Wien

Wann 21:00 Uhr