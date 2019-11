Heute in Wien: 23.11.2019

Tagestipps für Wien

Samstag in Wien. Break Dance in der Brotfabrik, feministische Kunst im 17., Bräutigam-Outlet und die Vienna Comic Con stehen am Programm.

Cocktails, Ahoi!

Der perfekte Ort, um an einem Samstagabend in See zu stechen oder besser gesagt um viele Coktails zu schlürfen und Barfood zu genießen.

Moby Dick

Wo Neustiftgasse 26, 1070 Wien

Wann 18:00 – 3:00 Uhr

VIECC 2019

Cosplayer, Comic-, Gaming- und SciFi-Fans aufgepasst. Die Vienna Comic Con hält wieder Einzug in der Messe Prater und erwartet euch mit vielen coolen Sachen. Besonderer Geheimtipp, der Stand von Viennality – hier kann man sich bei Mortal Kombat und Co. so richtig austoben.

VIECC Vienna Comic Con 2019

Wo Messeplatz 1, 1020 Wien

Wann 10:00 Uhr

Ein schicker Zwirn

Alle Bräutigame, die ein Schnäppchen machen wollen, strömen in den 9ten Bezirk. Hier findet man Anzüge bis zu 70% reduziert.

Outlet Hochzeit – Bräutigam Anzüge Westensets Hemden

Wo Müllnergasse 16, 1090 Wien

Wann 10:00 – 20:00 Uhr

Tanz für alle

Break Dance Vorführung in der Brotfabrik. Tanzen verbindet und damit das auch so ist, gibt es anschließend eine offene Stunde für alle, die schon immer mal Streetdance ausprobieren wollten.

Break Dance in der Brotfabrik

Wo Brotfabrik / Objekt 19

Wann 11:00 Uhr

Kunst darf alles

Wer sich für feministische und queer Kunst interessiert, der kommt zum Riot grrrls Market und lässt sich inspirieren.

Riot grrrls Market 2019

Wo Alszeile 19

Wann 12:00 Uhr

Bock auf 90ies Club

Es kann zu Spice Girls, Backstreet Boys und Co. abgetanzt werden, während die Hälfte des Eintrittspreises an den Verein Ute Bock gespendet wird.

Bock auf 90ies Club

Wo LOFT

Wann 21:50 Uhr