Heute in Wien: 22.9.2019

Tagestipps für Wien

Ein kleines Oktoberfest, ein Designmarkt, Flohmarkt mit Brunch, coole Musik und im Rabenhof wird die Ibiza-Affäre nochmal aufgerollt.



Zeit für stilische Cocktails

Es gibt im Servitenviertel kaum einen besseren Ort, um einen Cocktail zu schlürfen, besonders nicht für die, die Wert auf edles Ambiente legen.



Porzellan

Wo Servitengasse 2, 1090 Wien

Wann 10:00 – 24:00 Uhr

Brunchmarkt oder Flohnch

Sonntag ist Brunch- und Flohmarkt-Zeit. Wer beides bequem verbinden will, der kommt in die Flinte und kann dort gemütlich in den Tag starten und Schnäppchen shoppen.

Flohmarkt und Brunch

Wo flinte

Wann 13:00 – 17:00 Uhr

Designplatzl

Ein kleiner aber feiner Designmarkt. Es gibt Mode, Design, Kunst, Gesang und vieles mehr. Ein Abstecher ins F23 lohnt sich.

Designplatzl

Wo F23

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

We’re going to Ibiza

Im Rabenhof erzählen die Aufdecker der Affäre, Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, wie sie an das Material gekommen sind und präsentieren ihr neues Buch zum Skandal.

Die Ibiza-Affäre

Wo Rabenhof Theater

Wann 16:00 Uhr

Oktoberfest im 15.

Das Oktoberfest in Rudolfsheim Fünfhaus. Ein Oktoberfest, das fast komplett ohne Tracht auskommt. Bier und Weißwurst gibts aber trotzdem.

Sechshauser Wiesn

Wo Hawidere

Wann 16:30 – 23:30 Uhr

Ein bisschen Musik

Der Schlagzeuger Marton Juhasz hat bereits mit vielen Größen des Jazz gearbeitet und jetzt kommt er mit seinem Quartett nach Wien.

Marton Juhasz Quartett

Wo Tunnel Vienna Live

Wann 20:00 – 23:00 Uhr