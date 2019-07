Heute in Wien: 22.7.2019

Tagestipps für Wien

ZUMBA nach der Arbeit, eine Liebeserklärung an Hongkong, etwas über Bob Dylan lernen oder ein Konzert am Spittelberg besuchen. Monday is Funday!



Gesund und lecker

Darf’s ein bisserl vegan sein? Dann kommt in die Health Kitchen, dort gibt es gesundes Fast Food. Einfach köstlich.

Health Kitchen

Wo Wollzeile 31, 1010 Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr

Fit mit ZUMBA

Schwingt eure Hüften. Beim ZUMBA am Rathausplatz kann man überschüssige Kalorien verbrennen und dabei viel Spaß haben.

ZUMBA Fitness am Rathausplatz

Wo Rathausplatz

Wann 17:00 – 18:30 Uhr

Alles über Bob

Todd Haynes‘ Meisterwerk über das Leben Bob Dylans. Das Besondere daran, sechs verschiedene Schauspieler schlüpfen in die Rolle des Musikers. Darunter auch Cate Blanchett. Sehenswert!

I’m Not There – Sundown Cinema: Popfest Warm-Up

Wo Stadtkino Wien1

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Kommt ein Fisch ins Hotel…

Zwei grandiose Bands kommen ins Theater am Spittelberg. Das wird ein musikalischer Abend der Extraklasse.

bratfisch und Hotel Palindrone

Wo Theater am Spittelberg

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

From Hongkong with love

Zwei liebestrunkene Polizisten auf Abwägen. Wong Kar-Wais wunderbarer Film führt uns in die hintersten Winkeln Hongkongs, mit beeindruckenden Menschen und ihren Geschichten.

Chungking Express

Wo Kino Wie Noch Nie

Wann 21:30 Uhr