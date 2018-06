Heute in Wien: 22.6.2018

Tagestipps 22 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Donauinselfest, Lesung mit Herrn Kickl, Grätzlfest und Konzerte – auf in ein belebtes Wochenende!

Balkanfeeling

Heute einmal Cevapcici zum Mitnehmen, bitte! Und zwar die besten der ganzen Stadt – sagt man zumindest.

merak

Wo Mariahilfer Straße 139, 1150 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Auf den Kickl

Daniela Kickl schreibt dem „lieben Cousin Herbert“ in 50 lustigen Brieferln und liest heute Abend daraus vor. Ganz gemütlich!

Lesung & gemütliches Beisammensein

Wo Westpol, Lerchenfelderstraße 71, 1070 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

DIF2018

Das Wiener Gratisfestival-Highlight steht wieder einmal an! Also ab auf die Donauinsel und rein ins Getümmel!

Donauinselfest 2018

Wo Donauinsel, 1210 Wien

Wann 10:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Sounds and Visuals

Experimentelle Musik, gepaart mit Visual Effects und künstlerischen Elementen – im Rahmen des WOW! Signal Festivals gibt es allerhand zu sehen!

Wow! Signal Festival 2018

Wo METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro

Kirchenkonzert

Als Semesterabschluss werden heute die Highlights aus dem Programm „Africa Calling“ in der Alserkirche präsentiert. Ganz bestimmt hörenswert!

Benefizkonzert Alserkirche

Wo Pfarre Alser Vorstadt, Alser Straße 17, 1080 Wien

Wann 19:30 – 20:30 Uhr

Wieviel 11,- Euro

Zeitreise

Die Abschlussklassen des Unicorn Art Dance Studios zeigen was sie können und verführen die Gäste des OFF THEATER in eine andere Welt!

Zeitspringer

Wo DAS OFF THEATER, Kirchengasse 41, 1070 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 21,- / 16,- Euro

Grätzlrundgang

Heute sollte man im 15. Bezirk einen kleinen Rundgang wagen – an allen Ecken und Enden erwartet euch Programm, Kostproben und Entdeckenswertes!

Straßentheater Auf Achse

Wo Reindorfgasse, 1150 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Wieviel gratis!

Nachbarschaftsfest

Die Ankerbrot-Siedlung lädt zum Nachbarschaftsfest! Mit Musik, Auftritten der ansässigen Vereine und vielen, vielen Infos zur Gegend.

Nachbarschaftsfest

Wo Absberggasse 25, 1100 Wien, Österreich

Wann 14:00 – 19:00 Uhr

Wieviel gratis!

