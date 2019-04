Heute in Wien: 22.4.2019

Tagestipps für Wien

Neue Woche, neues Glück! Dazu gibt’s Wienerlieder und ein Gläschen Wein am wunderschönen Nussberg.

Authentische vietnamesische Küche

Wer traditionelle vietnamesische Küche schätzt, der wird um das TATA Restaurant nicht rumkommen.

TATA

Wo Seidengasse 23, 1070 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Wienerlied

Wienerisch wird es im Stadtsaal mit Kollegium Kalksburg & Die Strottern!

Kollegium Kalksburg & Die Strottern – Wienerlied ist Weltmusik!

Wo Stadtsaal

Wann 20:00 – 22:30 Uhr

Buschenschank

Zum Saisonstart lädt der Mayer am Nussberg heute zu einem Verkostungsstand mit hauseigenem Somelier.

Langes Eröffnungswochenende zu Ostern

Wo Mayer am Nussberg, Kahlenbergerstraße ggü. 210, 1190 Wien

Wann 14:00 Uhr – 22:00 Uhr

Film am Montag

„Without Ska, there is no Reggae“ – eine Filmdokumentation über die jamaikanischen Musikgeschichte.

Legends of Ska‘

Wo Kaffeebar Quentin

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Party-Frühstück

Schnell auf ins Goodmann zu einem freien Frühstück mit passender Musik. Pssst, Starkoch Bernie Rieder hat das Buffet für dieses tolle Event zusammengestellt.

Beats + Brunch im Goodmann

Wo Rechte Wienzeile 23, 1040 Wien

Wann 3:00 – 12:00 Uhr