Heute in Wien: 22.12.2018

Tagestipps für Wien

Heute gehen wir es gemütlich an, so ein Croissant in der Früh, das hebt die Laune. Ansonsten reißen wir uns auch keinen Haxen aus, ziehen lieben kulturell um die Häuser.



Frühstück, Frühstück, Frühstück

Das Mandelcroissant vom Felzl, das braucht man an einem Samstag Morgen und das Wochenende kann nur gut werden.

Bäckerei Felzl

Wo Kaiserstraße 51-53, 1070 Wien

Wann 6:00 – 17:00 Uhr

Was Heidnisches

Wintergeister vertreiben, die Nacht durchtanzen, übers Lagerfeuer springen. Genau das Richtige für die Waldhexen und Hexer unter euch!

Wintersonnwendfeier -Vollmond – Frei tanzen und feiern

Wo Himmel und Wasser, Steinspornbrücke 1, 1220 Wien

Wann 14:00 – 24:00 Uhr

Black Women Community lädt ein

Ein Fest der Einigkeit, der Selbstbestimmung, der Kreativität feiert die Schwarze Frauen Community und lädt ein in die Brunnenpassage zu Theater, Open Stage und Musik.

Kwanzaa Fest 2018

Wo Brunnenpassage, Brunnenpassage 71, 1160 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Schauspiel

Es geht um Reichtum und um Armut, es geht um Sehnsucht und Luxus, um Seelenlosigkeit und Menschlichkeit. Theaterstück mit einer großartigen psychologischen Spielleitung.

Das Fräulein von der Straße

Wo Reaktor, Geblergasse 40, 1170 Wien

Wann 19:00 Uhr

Rhythmen and Soul

Wenn die USA Gospel Singers performen, dann bleibt niemand auf seinen Zwetschgen sitzen! So viel sei euch versprochen.

The Original USA Gospel Singers & Band

Wo Wiener Minoritenkirche, 1010 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Techno, Techno, Techno

Shake it all off, shake your mind free and shake your body. So lautet die Devise!

HamsterRad Freundeskreis

Wo Cafe Restaurant Derwisch, Lerchenfeldergürtel 29, 1160 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr