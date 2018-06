Heute in Wien: 21.6.2018

Tagestipps 21 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute vor 40 Jahren hat sich das Wunder von Cordoba zugetragen! Und heute ist außerdem der längste Tag des Jahres – es erwartet uns eine Fülle an Sonnenschein, gutem Essen, Literatur und Nostalgie!

Stylisch Asiatisch

Das Kaoo ist nicht nur ein schöner Hingucker, sondern auch ein super Ort für’s Mittagessen!

Kaoo

Wo Kaiserstraße 48, 1070 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Gratis ins Museum

Heute ist der perfekte Tag für’s Museum! Nicht wegen dem Wetter, nein – weil heute ab 18:00 Uhr in 5 Museen gratis Eintritt ist – also nichts wie hin!

5 Museen – 1 Abend – 0 Euro

Wo 5 Museen (Nationalbibliothek, Literaturmuseum, Globenmuseum, Papyrusmuseum, Esperantomuseum)

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel gratis!

Kleinraumparty

Die Loosbar ist zwar ziemlich klein, aber für die heutige 110-Jahr-Feier wird man sich schon irgendwie hineinstopfen können – ist ja schließlich ein großes Fest!

110 Jahre Loosbar – Sommerfest

Wo Loosbar, Kärntner Durchgang 10, 1010 Wien

Wann 18:00 – 23:30 Uhr

Sonnenuntergangssport

Am längsten Tag des Jahres radelnd in den Sonnenuntergang fahren – das steht heute am Programm!

169k Longest Day!

Wo Steinitzsteg, 1210 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel gratis!

Heimatgeschichten

Eine Heimatgeschichte zwischen Großvater und Enkelin, zwischen 30er und 80er Jahren – erzählt und gespielt von Barbara Gassner in der Brunnenpassage!

Theater am Markt

Wo Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien

Wann 20:30 – 22:00 Uhr

Tooooor, i wea narrisch!

Vor genau 40 Jahren geschah das Wunder von Cordoba! Heute wird im Metropol mit dem WM-Kader von damals zugunsten von „Licht ins Dunkel“ und der „Gruft“ noch einmal Tribut gezollt!

40 Jahre Cordoba

Wo Wiener Metropol, Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 78,- Euro

Wie Dresscode – Nationalteam-Trikot!

Literatur-Open Air

Eine gruselige Krimi-Gute-Nacht-Geschichte von David Schalko unter freiem Himmel direkt am Wasser: heute Abend in der Seestadt!

Mondscheinlesung mit David Schalko „Schwere Knochen“

Wo Buchhandlung Seeseiten, Janis Joplin-Promenade 6/5/EG/Top1, 1220 Wien

Wann 20:30 – 22:00 Uhr

Wie viel Eintritt frei!

Unsere Tagestipps direkt aufs Handy Erhalte mit unserem STADTBEKANNT WhatsApp Service täglich die neuesten News, Infos, Tipps, Aktionen und Wienfakten direkt auf dein Handy.

Und so geht es:

Speichere diese Nummer ein: +43 660 821 49 74.

Schreibe uns eine Nachricht mit „Los geht’s“ per WhatsApp.

Falls du dich wieder abmelden möchtest, schick uns einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« FRANKS – WM Gewinnspiel