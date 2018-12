Heute in Wien: 21.12.2018

Tagestipps für Wien

Wir wollen ja gar nicht mehr shoppen, es reicht! Darum gehen wir heute lieber fein Fisch essen und dann Kegeln wir um die Wette. Oder genießen einfach den letzten Wochenendbeginn vor den Weihnachtsferien (solltet ihr zu den Glücklichen zählen, die noch Ferien haben).



Es gibt Fisch, Baby!

In der Spelunke zur alten Unke, da werden heut…. lalala. So singt Trude Herr. Die Spelunke von der wir sprechen ist allerdings nicht voller Halunken sondern voller Graffiti, Schallplatten und leckerem Fisch.

Spelunke

Wo Taborstraße 1, 1020 Wien

Wann 11:00 – 02:00 Uhr

Adventmarkt

Adventmarkt mit besonderem Kinderbetreuungsprogram für eure Kleinen. Fröhlich, bunt und ausgefallen, eingebettet in Besinnlichkeit. Workshops und andere Aktivitäten unterhalten und am Abend.

Stadtklang – der innovative Weihnachtsmarkt

Wo Ottakringer Platz 1, 1160 Ottakring

Wann 16:00 Uhr

Kegelturnier

Wir kegeln heute Abend am Badeschiff, ist das nicht famos? Moderiert und mit einem coolen Preis und untermalt mit Italo-Disco, the best kind of disco!

Klub Kegeln #1 christmas edition

Wo Badeschiff Wien, Donaukanal, zwischen Urania und Schwedenbrücke, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

Weihnachtsyoga

108 Sonnengrüße sollen wir machen. Ob wir das schaffen? Na klar! Halt in unserem eigenen Tempo.

108 Sonnengrüße : Candlelight : Live Music

Wo The Vienna Academy of Visionary Art – VAVA, Döblergasse 2, 1070 Wien

Wann 17:00 Uhr

Prosecco und Keksi

Same procedure as evr’y year, James! So wie Miss Sophie in Dinner for One halten es auch die von mo sound. Party as usual. Wegen Weihnachten wäre es.

MO SOUND party as usual – für alle Dudes und Dudeinnen

Wo mo sound, Kirchgasse 40, 1070 Wien

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Zirkus

Zirkus, Clowns und komische Künste werden moderiert von Dominique, der Sardine und einem Baguette. Kekse gibt auch!

Le GRAND Salon Sardine

Wo Spektakel, Hamburgerstrasse 14, 1050 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Weihnachtsclubbing

Dancen, dancen, dancen tun wir heute im Ganz Wien. Trifft sich hervorragend, denn die haben tollen Gin! Lecker!

Lazy 8 *Ring’ma’Bell*

Wo Ganz Wien, Zollergasse 15, 1070 Wien

Wann 21:00 – 2:00 Uhr