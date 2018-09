Heute in Wien: 20.9.2018

20 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Kulinarisch im Mittelmeer, musikalisch in Irland und geografisch immer noch in Wien! Genießt mit uns den Donnerstag!

Pubgenüsse

Ein Ort für alle Fälle. Das Golden Harp in Margareten ist perfekt für Billard, Sport, Burger oder für’s Mittagessen. Und Bier gibt’s natürlich auch.

Golden Harp Irish Pub

Wo Kettenbrückengasse 7, 1050 Wien

Wann 10:00 – 2:00 Uhr

Irisches Wien

Ein abendlicher Markt mit Kunsthandwerk und regionalen Produkten – gepaart mit irischer Straßenmusik. Klingt leiwand? Heute am Ceija-Stojka-Platz!

Lerchenfelder Night Market goes Irland

Wo Ceija-Stojka-Platz, 1080 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Kunstgenuss

Einmal 15,- Euro zahlen und mumok, Leopold Museum und Kunsthalle ansehen – das geht heute Abend bei der Art Night! Und ein Gläschen Sekt gibt es auch noch dazu 😉

Art Night 2018 | Ein Ticket, drei Museen

Wo MQ – MuseumsQuartier Wien, 1070 Wien

Wann 17:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

Afterwork

Eine letzte Gartenparty bevor der Herbst hereinbricht. Das Le Jardin im Stadtpark feiert ein letztes Mal – ab 17:00 Uhr gibt’s Drinks und gute Stimmung!

Le Jardin Sommer Closing – 20/09/2018

Wo Café Français Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann 17:00 – 0:15 Uhr

Genusspfad

Hunger? Am Kutschkermarkt kann man sich heute Abend schon ab 2,- Euro mit levantinischen Genüssen verwöhnen lassen!

Levantinischer Genusspfad

Wo Am Kutschkermarkt, Kutschkergasse, 1180 Wien

Wann 17:00 – 21:00 Uhr

Eröffnung

Die erste große Monet-Ausstellung in Wien seit 20 Jahren startet heute in der Albertina. Der Eintritt ist am Eröffnungsabend natürlich frei!

Eröffnung | Claude Monet

Wo Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

