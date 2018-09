Heute in Wien: 2.9.2018

Tagestipp 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Einen wunderschönen europäischen Tag der jüdischen Kultur wünschen wir euch! Heute zieht es uns auf Konzerte, in den 5. Bezirk und ein letztes Mal zum Filmfestival am Rathausplatz. Schönen Sonntag!

Kulinarik im 5.

Für jede Tageszeit ein guter Tipp: das Cuadro im Schlossquadrat. Gemütlich draußen oder drinnen sitzen, Frühstücken, Abendessen – hier geht wirklich alles!

Cuadro

Wo Margaretenstraße 77, 1050 Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr

Letzte Chance

Heute ist der allerletzte Tag, an dem ihr das Filmfestival am Rathausplatz noch genießen könnt! Wer also noch nicht dort war: husch husch!

Film Festival 30. Juni – 02. September 2018

Wo Film Festival am Wiener Rathausplatz, Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 12:00 – 15:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Jüdische Kultur

Heute ist europäischer Tag der jüdischen Kultur – und deswegen gibt es im Jüdischen Museum Wien Führungen und Rahmenprogramm!

Führung: Europäischer Tag der jüdischen Kultur

Wo Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Wann 15:00 – 16:00 Uhr

Wieviel mit Ausstellungsticket frei!

Konzert

Auch heute ist das Volksstimmefest noch in vollem Gange. Empfehlenswert: das Konzert von Elias & the Yiddisch Maidels um 14:00 Uhr!

Elias & the Yiddish Maidels

Wo Jesuitenwiese, 1020 Wien

Wann 14:00 – 15:00 Uhr

Baumwanderung

Habt ihr schonmal die Bäume im Türkenschanzpark bewundert? Jürgen wandert mit Interessierten durch den Park, gibt Hintergrundinfos und zeigt euch Erkennungsmerkmale!

Neue Baumhistorische Kulturspaziergänge

Wo Türkenschanzpark Wien

Wann 14:00 – 16:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

Season Closing

Der Sommer ist vorbei! Zumindest beim Tel Aviv Beach. Dort wird heute Season Closing gefeiert. Mit Drinks, Stimmung und einem weinenden Auge.

Season Closing Party – 10 Years TEL AVIV Beach

Wo TEL AVIV Beach, Obere Donaustraße 65, 1020 Wien

Wann 13:00 – 23:30 Uhr

Kassettenmusik

Kennt ihr Kassetten noch? Goldgelb Records widmet sich diesen nostalgischen Dingern. Heute ab 16:00 Uhr wird aufgelegt!

Salon skug: Goldgelb Showcase Klinik unter Palmen + Kobermann

Wo Central garden, Untere Donaustraße 41, 1020 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

