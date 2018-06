Heute in Wien: 2.6.2018

Tagestipps 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Bevor es auf den Life Ball 2018 geht, besuchen wir zwei Flohmärkte, trinken am Nussberg das ein oder andere Achterl und essen vegane Burger.

Garten-Flohmarkt

Beim großen Starkl Flohmarkt können wir heute Restposten, Einzelstücke und Pflanzen zu sensationellen Schnäppchenpreisen ergattern.

Großer Flohmarkt in Wien Simmering

Wo Gartencenter Starkl Wien 11, Paul Heyse Gasse 5, 1110 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Ausg’steckt is!

Ausg’steckt is! heißt es wieder am Nussberg. In Mitten der Weinberge kommen wir in den Genuss von köstlichem Rießling und gschmackigen Speisen, die atemberaubende Panorama Aussicht gibt es oben drauf.

Ausg’steckt is!

Wo Weinbau Maria Götzer, Untere Schos am Nussberg, 1190 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Schöne Sachen die Freude machen

Allerlei schöne Dinge erwarten uns beim Vintage Flohmarkt. Zu kaufen sind Vintage Kleider, Taschen, Schuhe, Schmuck, Brillen aller Art, Accessoires, DVD’S und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt.

Wunderwandels Sommer-Vintage Flohmarkt

Wo PAim Espressobar, Kleine Pfarrgasse no:3/1, 1020 Wien

Wann 10:00 – 20:00 Uhr

Filmische Stadtgeschichte

Das Österreichische Filmmuseum startet eine Sammelaktion. Gesucht werden Handyvideos, Youtube-Clips und Schmalfilme, im Grunde genommen alle Filme die Wien buchstäblich/sinnbildlich am/vom Rand abbilden. Also Aufnahmen mitbringen und die filmische Stadtgeschichte bereichern!

Am Rand: Die Stadt – Außenstelle Sandleiten

Wo Österreichisches Filmmuseum, Augustinerstraße 1, 1010 Wien

Wann 17:00 – 21:00 Uhr

Veganes Fast Food

Die Swing Kitchen entführt uns in eine Welt ohne Fleisch und tierische Produkte. In Fast-Food Manier gibt es hier ausgesprochen schmackhafte vegane Burger, Pommes, Wraps und Co.

Swing Kitchen

Wo Schottenfeldgasse 3, 1070 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Life Ball 2018

Der Life Ball feiert sein 25-jähriges Bestehen. Heuer geht das Fest des Lebens mit einer Hommage an den Musik-Filmklassiker „The Sound Of Music“ über die Bühne. Ab 16.00 Uhr öffnet am Rathausplatz die Gastronomie und bietet all jenen, die sich bereits einige Stunden vor Start der Eröffnungsshow einen guten Platz sichern wollen, Getränke und Snacks.

Life Ball 2018

Wo Rathauspplatz, 1010 Wien

Wann 21:30 – 5:00 Uhr

