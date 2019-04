Heute in Wien: 2.4.2019

Tagestipps für Wien

Wir flanieren heute die Burggasse entlang, besuchen die neue Fotografie-Ausstellung bei Improper Walls und testen unser feministisches Wissen. Einen schönen Dienstag!

Mit und ohne Fleisch

Wenn heute der Magen knurrt und einem der Sinn nach Burgern aus hausgemachten Zutaten steht, dann nichts wie hin, zu den Burgermachern!

Die Burgermacher

Wo Burggasse 12, 1070 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wien, nur Wien

Sie, eine bildende Künstlerin aus Madrid. Er, ein in Wien lebender Fotograf. Zwei Künstler, zwei Perspektiven auf ein und dieselbe Stadt: Wien.

It Means Nothing to Me (Oh Vienna)

Wo Improper Walls, Reindorfgasse 42, 1150 Wien

Wann 19:00 Uhr

Glam und Goth

Schrille Outfits, kompromissloser Post-Punk und Goth in all seinen Facetten. Im Fluc wird es wild.

Carosellis aus Wien / Material Girls aus Atlanta / DJ Vague

Wo fluc + fluc wanne, praterstern 5, 1020 Wien

Wann 20:00 Uhr

Secret Session

Österreich trifft auf Slowakei, trifft auf Portugal. Bands aus aller Welt fliegen ein, um im Kramladen zu feiern.

Secret Session, Clube de esquiar & Beauty Lies in Vienna!

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 20:00 Uhr

Spieleabend

Spielen, quatschen, entdecken, lachen. Paradice stellt eine Menge neuer Spiele vor – Die Regeln werden erklärt, es ist also kein Vorwissen notwendig und für Brötchen ist auch gesorgt.

Paradice Board Game Night – Games & Drinks im Hotel magdas

Wo Hotel magdas, Laufbergergasse, 1020 Wien

Wann 18:30 – 23:00 Uhr

Girls just wanna have fun(damental rights)

Beim Pub-Quiz stellen wir unser feministisches Wissen unter Beweis. Zu gewinnen gibt es ewigen Ruhm und Getränkegutscheine für den ganzen Abend.

Pubquiz – Feminismus oder Fetzerein

Wo Jetzt, Parhamerplatz 16, 1170 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr