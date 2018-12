Heute in Wien: 2.12.2018

Tagestipps für Wien

Man kann sich kaum mehr retten vor Christkindlmärkten, Punschstandl, Weihnachtsangeboten oder Keksverkostungen – die Adventzeit ist nun voll in Wien angekommen und wir tauchen von Kopf bis Fuß ein!

Pizza

Egal ob Sommer oder Winter, Weihnachten oder Halloween – Pizza geht eigentlich immer – oder was sagt ihr dazu?

La Spiga

Wo Lerchenfelder Straße 65, 1070 Wien

Wann 12:00 – 22:30 Uhr

Perchtenlauf

Die „Ybbstaler Schluchtenteufel“ sind unterwegs! Und zwar heute Abend am Wintermarkt am Riesenradplatz – es wird schaurig!

Großer Perchtenlauf

Wo Wintermarkt am Riesenradplatz – Prater, Riesenradplatz, Prater, 1020 Wien

Wann 17:00 – 18:30 Uhr

Adventkalender

Im Tachles gibt es eine ganz besondere Art von Adventkalender – den musikalischen Adventkalender – heute mit Martin Klein am Klavier und mit Stimme!

Martin Klein

Wo Tachles, Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Kleidertausch

Das schaurig-dunkle Late-Night Lokal Weberknecht am Lerchenfeldergürtel wird heute für ein paar Stunden zum bunt-fröhlichen Kleidertausch-Gelände!

Kleidertausch ‚Wiener Wäsch‘ im Weberknecht

Wo Weberknecht, Lerchenfeldergürtel 49, 1160 Wien

Wann 15:30 – 17:30 Uhr

Brunch

Der BrunchClubVienna wandert durch Wiens coolste Locations und sorgt für gemütlich-genüssliche Brunch-Atmosphäre – diesmal: im La Vitrina!

BrunchClubVienna Sunday Pop-Up

Wo La Vitrina – Kaffee & Kulturfabrik, Schiffamtsgasse 8, 1020 Wien

Wann 10:00 – 14:00 Uhr

Markt

In der Reformierten Stadtkirche in der Dorotheergasse 16 könnt ihr heute zwischen 11:00 und 15:00 Uhr weihnachtlich shoppen – am Henriettenmarkt!

Henriettenmarkt

Wo Reformierte Stadtkirche, Dorotheergasse 16, 1010 Wien

Wann 11:00 – 15:00 Uhr

mumok feature

Morton Feldman, John Cage und Peter Ablinger – Komponisten der neueren Art – heute gefeatured im mumok zwischen 11:00 und 12:00 Uhr!

In Conversation – Voices and Piano

Wo Mumok, Museum of Modern Art, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 11:00 – 12:00 Uhr

Markt mit Keks

Man kann sich kaum mehr retten vor Weihnachtsmärkten und Punschstandln – in der Schankwirtschaft gibt’s eine besonders Kekslastige Version davon!

Kekserlmarkt mit Kunst & Kram

Wo Die Schankwirtschaft, Obere Augartenstraße 1a, 1020 Wien

Wann 15:00 – 21:00 Uhr

Museum

Eine „Hinter-den-Kulissen-Führung“ erwartet euch im Naturhistorischen Museum – entdeckt Skelette, Grabstätten und spannende Fakten zum „Wert der Toten“

Der Wert der Toten

Wo NhM Naturhistorisches Museum Wien

Wann 11:00 – 12:30 Uhr