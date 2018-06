Heute in Wien: 19.6.2018

Tagestipps 19 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Eigentlich gibt es heute nur EINEN wirklich wichtigen Termin – und das ist die Buchpräsentation unseres neuen Grätzlführers für Ottakring. Aber wir haben natürlich auch noch andere Tipps für euch vorbereitet, keine Sorge!

Rabenschwarz

Ein uriges Beisl in Ottakring mit Bier in vielfacher Ausführung und günstigen Speisen, abseits vom Hipster-Trubel ein Ottakringer Must See!

Schwarzer Rabe

Wo Ottakringer Straße 180, 1160 Wien

Wann 16:00 – 1:00 Uhr

Beethoven hautnah

Heute kann man Beethoven, wie er leibte und lebte hautnah erleben! Zwischen 16:00 und 21:00 Uhr im Beethoven Museum!

Beethoven Museum Fest: Beethoven Revisited

Wo Probusgasse 6, 1190 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Begrenzte Teilnehmerzahl)

Musik und Poesie

Das La Vitrina ist ohnehin ein Lokaltipp für sich, aber wenn es wieder einmal Live-Musik gibt, so wie heute, dann muss man einfach hin!

Poetry Jam_ La Vitrina acústico

Wo La Vitrina – Kaffee & Kulturfabrik, Schiffamtsgasse 8, 1020 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Ottakringer Pflichttermin

Heute, ja heute wird unser neues Buch „Wiener Grätzl Ottakring“ vorgestellt! Mit Snacks und Bier – und ganz vielen Goodies aus der STADTBEKANNT Redaktion! Wir freuen uns auf euch!

Buchpräsentation Wiener Grätzl Ottakring

Wo STAUD’S Pavillon, Brunnenmarkt, Ecke Brunnengasse / Schellhammergasse

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Freiluftkonzert

An vier Dienstagen kommen Omid Darvish und Sarvin Hazin am Praterstern vorbei und spielen auf ihren exotischen Instrumenten – einfach vorbeikommen, mitmachen oder lauschen!

Prater Stern Stunden (3/4): Omid Darvish & Sarvin Hazin

Wo Heinestraße 40, 1020 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

