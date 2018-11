Heute in Wien: 19.11.2018

Tagestipps für Wien

Wir starten die Woche mit neuer Energie, der Vienna Art Week, Klezmer-Klängen und einem ausgiebigen Mittagessen beim Wiener Deewan!

Pay As You Wish

Unsere liebste Pay As You Wish Location ist immer gut besucht und übervoll – zum Glück hat neuerdings auch ein Deewan-Ableger in Meidling eröffnet und wir haben im Deewan im 9. wieder mehr Platz.

Deewan

Wo Liechtensteinstraße 10, 1090 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Art Week

Von heute bis 25. November ist ganz Wien wieder im Art Week Fieber – 70 Programmpartner zeigen das beste was Wien künstlerisch zu bieten hat!

Vienna Art Week 2018

Wo Wien

Wann 9:00 Uhr

Konzert

Freier Eintritt, junge Sänger und Songwriter, intime Atmosphäre, gute Musik – das gibt’s bei den Melon Sessions im 7stern Wohnzimmer!

MelonSessions Vol. 1

Wo Cafe7stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wochenkisterl

Gemüse direkt vom Bauern aus der Umgebung – das bietet das Wochen-Kisterl! Immer montags ist Abhol- und Infotag am Dach der Windmühlgasse 22!

Wochen-Kisterl gesund und sozial

Wo GartenWerkStadt am Dach der Windmühlgasse 22, 1060 Wien

Wann 15:00 – 19:00 Uhr

Klezmer

Im gemütlichen Tachles habt ihr heute Abend die Gelegenheit eine live Klezmer-Session mit Roman Britschgi zu erleben!

Klezmer-Session: Roman Britschgi & Gäste

Wo Tachles, Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Spritziger Abend

Eine spritzige Mischung zwischen Italien und Kuba gibt es heute in der Civediamo Bar im Ersten – Frizzante und Mojito soweit man blickt!

Frizzante trifft Mojito

Wo Civediamo Bar, Köllnerhofgasse 6, 1010 Wien

Wann 18:30 – 23:00 Uhr

Vortrag

Schon ab 30 Jahren nimmt die Muskelmasse des Körpers nachweislich ab. Aber warum? Und wie kann man gegensteuern? Diese Fragen werden in der Science VHS Wien heute geklärt!

Wenn Muskeln altern

Wo Science VHS Wien, Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr