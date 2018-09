Heute in Wien: 18.9.2018

18 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Jazzkeller

Ein Jazzkeller, wie er im Buche steht! Das Jazzland ist Wirtshaus und Jazzbeisl und perfekt für den heutigen Abend würden wir sagen!

Jazzland

Wo Franz-Josefs-Kai 29, 1010 Wien

Wann 19:00 – 24:00 Uhr

Zero Waste

Zähneputzen ohne Müll zu erzeugen? Das könnt ihr heute beim Greißler im Achten lernen – und gleich eure eigene Zero Waste Zahnpasta mit nach Hause nehmen!

Zero Waste Mundhygiene

Wo Der Greißler, Albertgasse 19, 1080 Wien

Wann 17:00 – 20:30 Uhr

6 Tage Party

Das AU feiert 6-jähriges Bestehen! Und zwar mit 6 Tagen Party, Ausstellungen, Konzerten und, und, und. Heute geht’s los!

AU`s 6th Anniversary!

Wo AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Board Game Night

Das Café Zehnsiebzig in der Burggasse ist so schon besuchenswert. Wenn aber auch noch die „Board Game of Thrones Night“ ansteht, dann müssen Liebhaber einfach hin!

Board Game of Thrones Night

Wo Café Zehnsiebzig, Burggasse 68, 1070 Wien

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Dish Tennis Closing

Der Sommer ist vorbei! Zumindest für das Technocafé und die herrlichen Dish Tennis Turniere. Dafür gibt’s bei der Closing Party nochmal richtig was zu gewinnen!

Technocafé Closing Party hosted by Dish Tennis

Wo Volksgarten Technocafé, Am Heldenplatz, 1010 Innere Stadt, Wien, Austria

Wann 18:00 – 3:30 Uhr

Snookerturnier

Ihr liebt das Spiel mit den bunten Kugeln? Die Rede ist natürlich von Billard und Snooker – heute Abend gibt’s das wöchentliche Dienstagsturnier und ihr könnt dabei sein!

Snooker- Dienstagsturnier

Wo Heeres- Snooker und English Billiards Club, Hütteldorfer Straße 156-158, 1140 Wien

Wann 19:00 – 22:30 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Lesung

Adolf-Hitler-Platz in Wien – kennt ihr? Zum Glück heißt er heute Rathausplatz! Was sich sonst noch so geändert hat an Wiens Straßennamen, das könnt ihr heute bei der Lesung von Peter Autengruber erfahren!

Peter Autengruber ‚Verschwundene Wiener Straßennamen‘

Wo Thalia Österreich, Landstraßer Hauptstraße 2A, 1030 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gin & Tonic

Unser neues Lieblingsgetränk? Gin & Tonic natürlich! Aber welchen Gin mischt man am besten mit welchem Tonic? Das könnt ihr heute Abend lernen!

Are you the Gin to my Tonic?

Wo Das Heinz, Rudolfsplatz 12, 1010 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

