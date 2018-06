Heute in Wien: 17.6.2018

17 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Am Sonntag schläft die Stadt? Keineswegs! Wir verbringen den Tag auf diversen Flohmärkten, machen Yoga im Park und schlagen uns abends beim Tischtennisturnier. Ein Sonntag wie er im Buche steht!

Sonntag am Wasser

Den Sonntag sollte man weitestgehend genießend verbringen. Deswegen heute: Frühstück am Wasser im Motto am Fluss!

Motto am Fluss

Wo Franz Josefs Kai 2, 1010 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Raritätenjäger

Jeden Sonntag gibt’s beim METAMarkt einen Flohmarkt, alle 3 Wochen noch dazu einen Antik- und Raritätenmarkt – und heute ist es wieder so weit!

Antik- und Raritätenmarkt

Wo Stadlauer Straße 41a, 1220 Wien

Wann 7:00 – 16:00 Uhr

Zwischen Balkan und Lateinamerika

Ein bisschen Latin, ein bisschen Klezmer, ganz viel Lebensfreude und swingig-groovige Klänge – das bringt la orquesta de las siete fontanas heute auf die Summerstage-Bühne!

BEST OF! – 15 Jahre la orquesta de las siete fontanas

Wo Summerstage, Roßauerlände, 1090 Wien

Wann 11:00 – 14:00 Uhr

Stadtpark – Action

Im Stadtpark geht heute richtig die Post ab! Gleich zwei Events an einem Ort: Zirkuspicknick und International Yoga Day – ihr könnt euch aussuchen auf welche Art ihr euren Körper lieber bewegt!

Zirkuspicknick im Stadtpark, International Day of Yoga, 2018

Wo Wiener Stadtpark

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Völlig im Sand

Das schönste an der Fußball-WM – man kann ’sporteln‘ ohne tatsächlich selbst in Bewegung sein zu müssen. Heute wird das Public Viewing einfach mal in den Sand verlegt!

WM am Sand – Public Viewing

Wo Palmar – Strandbar, U1 Donauinsel, 1220 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Buddhistischer Flohmarkt

Heute findet im Buddhistischen-Diamantweg-Zentrum ein Flohmarkt zugunsten buddhistischer Projekte statt. Nächstenliebe mal Anders!

Frühlings-Flohmarkt

Wo Schmelzgasse 3, 1020 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Lange Wörter

Die wohl spannendste Veranstaltung, die heute stattfindet und das wohl längste Wort, das ihr in nächster Zeit hören werdet: Nordbahnhallentischtennisturnier!

Nordbahnhallentischtennisturnier

Wo Nordbahnhalle, Innstraße 16 / Leystraße 157, 1020 Wien

Wann 13:00 – 22:00 Uhr

Wie Anmeldung per Mail an nordbahnhallentischtennis@gmx.at

Wieviel kein Nenngeld!

