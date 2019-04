Heute in Wien: 17.4.2019

Tagestipps für Wien

Der Kaffee wird heute im Wien der 50er-Jahre getrunken, die Mittagspause mit Kontrabass unterlegt und der Abend im Kino verbracht. Wir wünschen viel Spaß mit dem heutigen Tagesprogramm!

Ein Affe und kein Pferd

Während man an seinem Kaffee trinkt, fühlt man sich in diesem ehemaligen Espresso in die 50er-Jahre zurückversetzt.

Ein Affe

Wo Ein Affe, Schwendergasse 19, 1150 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

Bummeln

Für wenige Euros können Einzelstücke erworben, sowie etwas zu einem guten Zweck beigetragen werden: Den Erhalt der Sozialleistungen im Haus für Menschen in Not.

Flohmarkt

Wo Säulengasse 31, 1090 Wien

Wann 9:00 Uhr

Modern Jazz

Wie macht die Mittagspause noch viel mehr Spaß? Genau. Mit live Musik.

Lunchkonzert

Wo Blüthner Zentrum Wien, Bräunerstraße 5, 1010 Wien

Wann 12:30 – 13:15 Uhr

Filmabend

Im schikaneder gibt es den berühmten österreichischen Spielfilm „Der Boden unter den Füßen“ zu sehen.

Der Boden unter den Füßen

Wo schikaneder, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Poetry Slam

Es treten 12 talentierte Poetry Slammer mit je 5-minütigen Texten gegeneinander an, um das Publikum mit ihrem Wortwitz zu begeistern. Pssst, weitersagen!

Stille Post Poetry Slam

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 19:30 Uhr

Tanz den Tanz

Im Mi Barrio gibt es live Musik des Ensembles Córdoba und live Performances des professionellen Folklore-Tänzerduos Victoria Matta und Mario Martinez aus Buenos Aires.

Mi Barrio Folklore: Peña & Milonga

Wo Mi Barrio, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien

Wann 21:00 – 2:00 Uhr