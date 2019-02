Heute in Wien: 17.2.2019

Tagestipps für Wien

Der Sonntag lädt ja gerne zum Faulenzen ein, damit ihr heute trotzdem in Gänge kommt, haben wir ein paar Tipps für euch. Da ist sowohl für die Gemütlichen unter euch, die geschichtlich Interessierten und die künstlerisch Begabten etwas dabei!

Frühstücks-Himmel

Sonntage schreien förmlich nach einem ausgiebigen und verspäteten Frühstück. Wer genau nach so einem sucht, der wird im Figar fündig werden, denn dort erwartet euch eine vielfältige Frühstücksauswahl. Also nichts wie raus aus den Federn und rein in den Frühstücks-Himmel.

Figar 1040

Wo Schleifmühlgasse 7, 1040 Wien

Wann 9:00 – 16:00 Uhr

Führungen

Kostenlose Führungen gibt es heute von den Wiener FremdenführerInnen im Haus der Geschichte und in der Nationalbibliothek.

30. Welttag der Fremdenführer

Wo Haus der Geschichte Österreich, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Kraft tanken

Entspannt und genießt den Vormittag mit live Piano Begleitung zu eurer Yogaeinheit. Heute in 1020.

Yoga & Livemusik am Piano

Wo In good shape, Obere Donaustraße 69, 1020 Wien

Wann 11:00 – 12:30 Uhr

Italienischer Film

Im Gartenbaukino spielt heute das italienische Jahrhundert-Epos Novecento von Bertolucci. Viel Zeit mitbringen!

SCHiNKEN: 1900/Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976)

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 12:00 – 16:30 Uhr

Kunst schaffen

Wer sich gerne künstlerisch ausprobiert, geht heute in den Entfaltungsraum, Sandbilder malen.

Offenes Atelier im Schwerpunkt „Sandbilder malen“

Wo Entfaltungsraum Wien, Abt Karl Gasse 23/1, 1180 Wien

Wann 14:00 – 17:00 Uhr