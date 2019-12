Heute in Wien: 17.12.2019

Tagestipps für Wien

Heute kann man eine gemütliche Lesung besuchen, Punsch trinken, Spiele spielen und bei einer Jam Session mitmachen.

Frühstück auf der WU

Hier kommt man nicht her zum lernen, sondern um genussvoll in den Tag zu starten. Ausgezeichnetes Frühstück und leckerer Kaffee stehen an oberster Stelle.

Library Cafe

Wo Welthandelspl., 1020 Wien

Wann 7:30 – 18:00 Uhr

Punsch ohne Massen

Wer gerne Punsch trinkt, aber nicht gerne am Christkindlmarkt friert und von Menschenmassen nieder gewalzt wird, der kommt in die Stumpergasse 11 zum Punsch im Atelier.

Punsch im Atelier

Wo Stumpergasse 11

Wann 16:00 – 20:00 Uhr

Spiel mit uns

Am Yppenplatz kann man sich an diesem Dienstag den traditionellen Brettspielen widmen. Dazu gibt es Bier, Snacks und eine große Portion Spaß.

Paradice Board Game Christmas Special

Wo Yppenplatz 4

Wann 18:30 – 23:00 Uhr

Probiers mal mit Gemütlichkeit

Eine Lesung der besonders chilligen Art. Der Dresscode ist strikt, nur wer in Pyjamas, Bademantel und Co. kommt darf es sich gemütlich machen.

Cozy Lesung in Onesies und Pyjamas für exhausted people

Wo Gumpendorfer Straße 91

Wann 19:00 Uhr

Koncert Cuba**

Im Fanialive ist heute Open Mic Night und Jam Session. Alle sind herzlich willkommen, ebenso eine freie Spende.

Wo Fanialive

Wann 20:30 – 0:30 Uhr