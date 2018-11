Heute in Wien: 17.11.2018

Tagestipps für Wien

Einen schönen Samstag wünschen wir und versüßen euch gleich den Tag mit knackigen Wien-Tipps – vom Theater bis zum gemeinsamen Cocktail!

Barfreuden

Es ist Samstag – also nichts wie auf in die stilvolle Cocktailbar und ins Wochenend-Vergnügen!

The BirdYard

Wo Lange Gasse 74, 1080 Wien

Wann 11:00 – 24:00 Uhr

Christkindlmarkt

Schön langsam werden sie mehr – die Weihnachtsmärkte in Wien! Heute könnt ihr zum ersten Mal am Uni Campus am Alten AKH Punsch genießen!

Weihnachtsdorf am Campus der Uni Wien

Wo Unicampus, Alserstraße 4, 1090 Wien

Wann 11:00 Uhr

Eröffnung

Trödelladen mit Stil – heute eröffnet die neue Glasfabrik am Westbahnhof – drei Stockwerke voller Möbel und Krimskrams wollen erkundet werden!

Eröffnung der neuen Glasfabrik am Westbahnhof

Wo Felberstraße 3, 1150 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Messe

Superhelden-Fans, Verkleidungskünstler, Fantasyfanaten es ist so weit! Die Vienna Comic Con 2018 startet!

VIECC Vienna Comic Con 2018

Wo VIECC Vienna Comic Con, Messeplatz 1, 1020 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Film & Stars

Ein Gast, ein Lieblingsfilm – diesem Prinzip folgt die Veranstaltungsreihe „Kult Kino“ in den Breitenseer Lichtspielen – Voodoo Jürgens eröffnet heute Abend!

Kult Kino #1: Voodoo Jürgens

Wo Breitenseer Lichtspiele, Breitenseerstraße 21, 1140 Wien

Wann 18:30 – 22:00 Uhr

Spaziergang

Heute ist Tag der Wiener Spaziergänge und rund um das neue Beethovenhaus im 19. könnt ihr auf den Spuren des Komponisten durch Heiligenstadt wandern – gratis!

Tag der Wiener Spaziergänge

Wo Probusgasse 6, 1190 Wien, Österreich

Wann 11:00 – 16:00 Uhr

Tauschgeschäft

„Tauschen statt kaufen!“ ist das Motto in der tausch.bar in Meidling. Heute könnt ihr Wintergewand ergattern!

tausch.bar in Meidling

Wo Ruckergasse 40, 1120 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Theater

Ein Versicherungsmakler, der Unmengen an griechischem Salat isst und zufällig so aussieht wie Bruno Kreisky – darum geht’s in dem Theater im WUK heute Abend!

Toxic Dreams: The Bruno Kreisky Lookalile

Wo WUK performing arts, Währingerstraße 59, 1090 Wien

Wann 19:30 Uhr