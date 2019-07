Heute in Wien: 16.7.2019

Tagestipps für Wien

„Oh, to the beat of the rhythm of the night, dance until the morning light“ – egal ob mit Salsa oder Streetdrum. Wer es ruhiger mag, kann sich von Fotos inspirieren lassen oder einen Blick ins Universum werfen.



Mahlzeit

Auch im 21. Bezirk gibt es gutes Essen. Im Jonas kann man bereits mit einem Frühstück starten und den Abend bei Burgern und Drinks ausklingen lassen.

Jonas

Wo Franz-Jonas-Platz 11, 1210 Wien

Wann 9:00 – 00:00 Uhr

Mit Salsa durch die Nacht

Wer den Rhythmus im Blut hat, der kommt zum Kutschkermarkt. Dort werden die Hüften zur heißen Salsa-Musik geschwungen. Dazu gibt es Tapas und Cocktails.

Salsa Summer Night

Wo Am Kutschkermarkt

Wann 17:30 – 21:30 Uhr

Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte

Die AbsolventInnen des Jargangs 2018/19 präsentieren ihre außergewöhnlichen fotografischen Arbeiten.

Favoriten (22)

Wo OstLicht. Galerie für Fotografie

Wann 18:00 Uhr

Dum Dum Drum Drum

Es wird das Debutalbum „FEST“ präsentiert. Endlich erfüllen die Streetdrum-Klänge auch Österreich. Let’s get the party started.

La Sabotage & Lady Lynch live im Chelsea

Wo Chelsea

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Fly me to the moon

Einmal den Mond aus der Nähe betrachten und das auch noch bei einer partiellen Mondfinsternis. In der Urania ist das möglich.

Partielle Mondfinsternis

Wo Urania Sternwarte

Wann 20:45 – 1:00 Uhr