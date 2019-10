Heute in Wien: 16.10.2019

Tagestipps für Wien

Mittwoch in Wien. Es gibt eine Vernissage, heimische Filme, eine Jam Session und ein Konzert.



Schickimicki

Heute Lust auf richtig schick? Das Edvard im Palais Hansen Kempinski kocht neben frisch und regional vor allem so: nobel.

Edvard

Wo Schottenring 24, 1010 Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

Sonntagszimmer

Heute ist die Vernissage von Phil Anibal. Dazu gibt es Prosecco und Saft.

Vernissage | Phin Anibal

Wo Sonntagszimmer

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Jazz für alle

Im Club 1019 starten ab heute wieder die Jazz Jam Sessions. Verschiedene MusikerInnen laden zum fröhlichen jammen ein. Bringt eure Instrumente mit und los gehts.

Jazz Jam Session

Wo Club 1019

Wann 20:30 Uhr

Junge Künstler

Helen Hideko, Betty Blitz, Rupert Höller, Joachim Iseni und Martin Winter präsentieren ihre neuesten Filme und zeigen, was der junge heimische Film zu bieten hat.

Cinema Next on Tour in Wien

Wo Gartenbaukino

Wann 20:30 – 23:30 Uhr

Live Musik

Die Türen kommen ins Chelsea und verwöhnen alle Musikfans mit ihrer grandiosen Musik. Also schnell Tickets kaufen und einen geilen Abend verleben.

Die Türen

Wo Chelsea

Wann 21:00 – 0:00 Uhr